Войти
ТАСС

Путин подписал закон о ратификации протокола о сотрудничестве с Аргентиной в космосе

458
0
0
Логотип ТАСС
Логотип ТАСС
Источник изображения: http://tass.ru/

Протокол был подписан правительствами двух стран в Буэнос-Айресе 8 октября 2019 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о сотрудничестве с Аргентиной в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Протокол был подписан правительствами двух стран в Буэнос-Айресе 8 октября 2019 года. Он призван создать организационно-правовые основы для взаимовыгодного сотрудничества. Документ был подготовлен в связи с тенденцией к расширению сотрудничества двух стран в области космической деятельности. В частности запланирована реализация совместных проектов по установке на территории Аргентины наземных станций ГЛОНАСС, оптико-электронного комплекса для предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, а также по оказанию пусковых услуг и совместному созданию космической техники.

Протоколом предусмотрены необходимые в практическом отношении принципы и нормы, требуемые для развития российско-аргентинского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства и практического применения космических систем и технологий в мирных целях. Они касаются в том числе охраны прав интеллектуальной собственности, вопросов регулирования защиты и обмена информацией, сертификации конечного использования вывозимых охраняемых изделий и технологий и порядка должного обращения с ними на территории импортера.

Разработчики документа указывали, что большое значение имеет предусмотренный им особый статус экспортируемых охраняемых изделий и технологий. Такой статус позволит вывести технику или устройства из-под действия принудительных мер и любых форм и видов изъятий или исполнительного производства на территории импортирующего государства. Протокол создает иммунитет указанной категории товаров, однако понятие иммунитета в силу специфики законодательного регулирования в Аргентине в этом контексте не используется в тексте протокола по формальным причинам.

В протоколе перечислены направления и формы сотрудничества участников соглашения. Например, дистанционное зондирование Земли из космоса, спутниковая связь, спутниковая навигация, космическая геодезия и метеорология, космические биология и медицина, использование космических аппаратов, организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров и другие направления.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЛОНАСС
Медицина
Похожие новости
23.10.2019
Космос в контракте, атом в проекте, С-400 в уме
24.01.2018
Ракеты счастливого человека
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
22.08.2012
Первым делом звездолеты
17.04.2007
На стенде "Рособоронэкспорта" на ярмарке "Ганновер Мессе-2007" будут представлены более 200 высокотехнологичных гражданских проектов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 15:56
  • 72
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 09.12 15:35
  • 12
"Уже переделывают Abrams": американцы придумали, как уничтожить "Армату"
  • 09.12 15:26
  • 2
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 09.12 14:31
  • 279
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 09.12 14:27
  • 1
SpaceX побила свой рекорд и обогнала «Роскосмос»
  • 09.12 14:16
  • 1
Смена гендиректора произошла в институте-разработчике МБР "Булава" и "Ярс"
  • 09.12 13:42
  • 30
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 09.12 13:41
  • 14
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 09.12 13:38
  • 792
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.12 13:33
  • 4
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 09.12 13:23
  • 3
Захват украинских моряков: два года спустя (Корреспондент, Украина)
  • 09.12 13:18
  • 1
Ловкость рук и никакого мошенничества
  • 09.12 12:58
  • 13
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 09.12 09:26
  • 1
Названы подозреваемые в ограблении «самолета Судного дня»
  • 09.12 09:16
  • 1
Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников