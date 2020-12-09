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Интерфакс-АВН

Генсек ОДКБ обсудил с послом Индии интересующие стороны вопросы

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Государственные флаги стран-участниц учений ОДКБ "Взаимодействие-2018". 8 октября 2018
Государственные флаги стран-участниц учений ОДКБ "Взаимодействие-2018". 8 октября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Переговоры генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася с послом Индии в РФ Венкатешом Вармой прошли в Москве во вторник, сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны договорились о дальнейшем поддержании контактов", - сказал Зайнетдинов.

Он отметил, что это был первый визит главы индийской дипломатической миссии в штаб-квартиру ОДКБ.

"Встреча состоялась по инициативе индийской стороны и прошла в теплой и дружественной обстановке", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, Зась проинформировал посла Индии в России Д.Б.Венкатеша Варму "о деятельности организации, а также об итогах состоявшихся в ноябре-декабре заседаний уставных органов ОДКБ и сессии Совета коллективной безопасности".

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Индия
Россия
Компании
ОДКБ
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