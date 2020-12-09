ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения

ЦАМТО, 8 декабря. Опытное конструкторское бюро имени А.И.Микояна 8 декабря 2020 года отмечает 81 год со дня своего основания. Его правопреемником сегодня является Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ПАО "ОАК" ГК Ростех).

В наши дни ОКБ им. А.И.Микояна – один из мировых лидеров в области разработки боевой авиационной техники. За 81 год своего существования им спроектировано более 4,5 тыс. самолетов и летательных аппаратов различного назначения. Бюро сформировало уникальную конструкторскую школу, результатом деятельности которой стало создание семейства легендарных самолетов "МиГ", выступающих безусловной гарантией обороноспособности государств по всему миру.

"Авиационные комплексы марки "МиГ" эксплуатируются более чем в 50 странах мира, – заявил управляющий директор АО "РСК "МиГ" Андрей Герасимчук. – Сегодня в серию запущен наш флагманский проект, самолет МиГ-35, и многие иностранные партнеры заинтересованы в его приобретении. Мы гордимся нашей историей. И сегодня в нашем ОКБ собран коллектив лучших в стране авиационных конструкторов и инженеров, которые продолжают строить востребованные в мире, современные и высокотехнологичные боевые самолеты. Мы перенимаем опыт корпораций, внедряющих в производство передовые технологии, ведем активную работу с персоналом, обучаем как производственных, так и офисных сотрудников".

Опытное конструкторское бюро Артема Микояна было основано 8 декабря 1939 года. Особый конструкторский отдел (ОКО) по проектированию и постройке скоростного истребителя И-200 ("Х", изд. 61) был выделен из состава КБ московского авиазавода №1 им. Авиахима. Начальником ОКО был назначен Артем Микоян, а его заместителем – Михаил Гуревич. Конструкторский состав нового КБ набрали из сотрудников КБ Поликарпова.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".