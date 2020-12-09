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ЦАМТО

Компания Sikorsky презентовала первый вертолет MH-60R "Сихок" ВМС Индии

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Вертолёт MH-60R Seahawk.
Вертолёт MH-60R Seahawk.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 8 декабря. Американская компания Sikorsky (подразделение Lockheed Martin) презентовала первый многоцелевой морской вертолет MH-60R "Сихок" (с.н. IN751), собранный для Военно-морских сил Индии.

По информации Scramble Magazine, всего на текущий момент на линии окончательной сборки находятся три индийских MH-60R, однако это еще окончательно не подтверждено. Также неизвестна точная дата поставки новых машин заказчику. Весной этого года сообщалось, что первые шесть машин будут поставлены ВМС Индии к весне 2021 года.

Также прошла информация о том, что для ускорения процесса принятия вертолетов на вооружение ВМС Индии, Lockheed Martin, по согласованию с командованием ВМС США, передаст для обучения индийских специалистов три новых MH-60R, которые первоначально предназначались для американского флота. ВМС США получат машины для их замены позднее. Одновременно Sikorsky продолжила переговоры с заказчиком о выполнении модификаций и установке систем, необходимых ВМС Индии.

Как уже сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 24 многоцелевых морских вертолетов MH-60R, а также другого сопутствующего оборудования, вооружений и услуг общей стоимостью 2,6 млрд. долл. Они заменят устаревшие UH-3H "Си Кинг" и Mk.42B.

В феврале 2020 года Индия и США подписали соглашение на поставку в рамках программы FMS 24 вертолетов MH-60R "Си Хок", которые могут применяться для противолодочной и противокорабельной обороны.

В мае 2020 года ВМС США подписали с корпорацией Lockheed Martin первый контракт стоимостью 904,8 млн. долл. на поставку трех MH-60R "Сихок" для ВМС США и 21 MH-60R для правительства Индии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
SH-3
SH-60
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Проекты
2020-й год
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