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Дели рассматривает строительство российских тральщиков с немагнитным корпусом

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Индии может быть начато строительство новейших кораблей противоминной обороны «Александрит-Э» российской разработки.

«По нашей оценке, такая возможность существует при должной технологической подготовке. Мы готовы использовать в проекте материалы и изделия индийского производства», - сообщил ТАСС представитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Тральщики проекта 12701 «Александрит-Э» относятся к новому поколению противоминных кораблей и предназначены для защиты морских баз и прибрежных территорий, обнаружения и уничтожения на безопасном расстоянии морских мин всех типов, противоминной защиты кораблей в походе. Корабли ПМО могут также использоваться для постановки минных заграждений, патрулирования территориальных вод и даже разведки полезных ископаемых.

От прежних тральщиков новые отличаются немагнитным пластиковым корпусом. Начиная с девятого корабля серии, его длина будет увеличена, появится новый противоминный комплекс. Сейчас тральщики оснащены контуром из высокоэффективных гидроакустических станций - они размещены как на корабле, так и на беспилотных катерах. 

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
ОСК
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