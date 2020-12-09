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РИА Новости

Физик отметил вклад разведки в создание атомного оружия в СССР

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Собрание Российской академии наук
Собрание Российской академии наук.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Работа советской разведки по добыче в 1940-х годах атомных секретов Запада до сих пор поражает объемом полученных тогда данных, которые очень помогли СССР в сжатые сроки в условиях первых послевоенных лет создать собственное атомное оружие, заявил почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) академик Радий Илькаев.

"Поражают масштаб и эффективность работы разведчиков. Представляете, было передано более 10 тысяч станиц текста, технической документации, и даже образцы материалов - урана, бериллия", - сказал Илькаев во вторник, выступая в Москве на научной сессии Общего собрания Российской академии наук, посвященной 75-летию атомной отрасли РФ. Он напомнил, что разведка добывала необходимые данные из США, Великобритании, Канады.

"Конечно, в нынешнем году особенно хотелось бы поблагодарить наших разведчиков, тем более что они отмечают столетие со дня образования своей организации", - добавил Илькаев.

По мнению специалистов, успешное испытание первого советского атомного заряда РДС-1 в августе 1949 года и создание отечественного ядерного оружия стало одним из главных событий в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы.

Разведка, добыв информацию о начале работ по атомной бомбе на Западе, дала тот первый импульс, который "запустил" советский атомный проект. Впоследствии данные разведки помогали отечественным атомщикам сверяться с зарубежным опытом в отношении тех оригинальных идей и разработок, которые вели сами, и достигать наилучших результатов. При этом сокращались сроки освоения новых идей и технологий, уходили от ненужной траты средств в условиях жесткого цейтнота, на фоне наращивания США своего ядерного арсенала. Советская разведка добыла подробную информацию о первом американском атомном заряде почти за две недели до его сборки летом 1945 года, ранее рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Добыча Москвой информации по американским атомным разработкам считается историками спецслужб едва ли не самой великой из известных разведывательных операций в мировой истории. По прошествии многих лет, когда об атомной эпопее уже можно было рассказать, звания Героев России удостоились ветераны внешней разведки Леонид Квасников, Владимир Барковский, Александр Феклисов, Анатолий Яцков, Леонтина и Моррис Коэны и военные разведчики Артур Адамс, Ян Черняк, Жорж Коваль.

Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.

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