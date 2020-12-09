Россия-НАТО: новые пути для продвижения вперед (The National Interest, США)

Авторы этой статьи — известные деятели в области отношений России и США, включая бывшего посла США в Москве Вершбоу. Они не спорят, кто виноват. Сейчас война может начаться даже из-за «внезапных учений», которые другая сторона может ложно истолковать. Поэтому предлагаются «тихие уведомления»: США и РФ будут неофициально предупреждать друг друга о внезапных проверках собственной боеготовности.

Отношения между странами НАТО и Россией сложные и неспокойные. Понадобятся согласованные усилия обеих сторон, чтобы перевести их в более позитивную плоскость.

Ситуация в сфере безопасности на европейском континенте ухудшилась до самого плачевного за последние 30 лет состояния. С 2014 года сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы России и НАТО действуют гораздо ближе друг к другу, что порой приводит к рискованным "бреющим полетам" и потенциально опасным происшествиям. Созданный в конце 1980-х и в 1990-х годах режим контроля вооружений и укрепления доверия серьезно обветшал и ослаб. Существовавшие ранее каналы связи между Россией и НАТО не действуют.

В сочетании эти события подрывают доверие и усиливают вероятность чрезвычайных происшествий и случайностей, которые могут привести к вооруженному конфликту, не нужному ни альянсу, ни России. Поэтому им следует в приоритетном порядке наладить работу по уменьшению рисков военной конфронтации.

Американцев, русских и европейцев такая ситуация должна обеспокоить.

Последние четыре месяца тридцать с лишним экспертов по вопросам безопасности, включая нас, отставных дипломатов и бывших военных из США, России и других стран Европы, ведут подробную дискуссию о том, как НАТО и Россия могут уменьшить опасность непреднамеренного конфликта. Мы объединились из-за того, что перспектива такого столкновения становится все более вероятной, вызывая большую тревогу.

Участники этой экспертной группы существенно расходятся во мнениях относительно первопричин такой опасной обстановки. Однако все мы согласны с тем, что вместо споров о том, кто виноват, наша группа должна сосредоточить внимание на практических мерах. Нужны конкретные действия, помогающие ослабить военную напряженность и предотвратить кризис, эскалация которого способна вылиться в нечто намного худшее.

Ситуация настоятельно требует проведения более активного диалога и восстановления контактов между политиками и военными. Например, если чаще проводить встречи между российским начальником Генерального штаба, председателем американского Объединенного комитета начальников штабов, верховным главнокомандующим вооруженными силами НАТО в Европе и председателем военного комитета НАТО, это поможет снизить напряженность и уменьшит вероятность недоразумений между военными.

Такие обмены могут привести к новым договоренностям, основанным на советско-американском соглашении от 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним. Они будут определять правила действий натовских и российских боевых кораблей и самолетов при их нахождении неподалеку друг от друга. Моряки и летчики обеих сторон - профессионалы, и они будут следовать правилам, призванным избежать таких действий, которые другая сторона может ошибочно истолковать как враждебные.

В регионе Балтики сухопутные войска НАТО и России стоят напротив друг друга. Договоренности, в основу которых будет положено советско-американское соглашение о предотвращении опасной военной деятельности, укрепят доверие между сторонами, поскольку в них будет присутствовать требование к воинским частям и подразделениям действовать с особой осторожностью в приграничных районах. Туда можно включить положения о рубежах соприкосновения на случай сомнительных маневров одной из сторон, которые вторая сторона считает угрожающими.

Мы должны не только вспомнить старые правила соперничества, но и разработать новые меры по уменьшению рисков. Например, НАТО и России следует подумать о дополнительной прозрачности при проведении учений. Среди прочего, они должны подумать об увеличении сроков предварительного уведомления и уменьшении лимитов для наблюдения. Внезапные проверки боевой готовности, имеющие целью проверить способности военных по быстрой мобилизации, не охвачены требованием о предварительном уведомлении и могут в некоторых случаях показаться подготовкой к войне. Стороны должны договориться о "тихом уведомлении" друг друга на уровне высшего военного командования. В таком случае, когда Россия начнет учения без уведомления, военное командование НАТО будет знать об этом заранее и все правильно истолкует. То же самое касается обеспокоенности русских по поводу необъявленных перебросок многонациональных сил НАТО.

России и НАТО необходимо разработать меры по усилению прозрачности в отношении новых видов вооружений, в частности, неядерных ударных систем средней дальности. Это могут быть системы морского и воздушного базирования, а также ракеты наземного базирования, не подпадающие под действие договора СНВ-3. Стороны могут пойти еще дальше и подумать о взаимных ограничениях на дополнительное постоянное размещение войск в приграничных районах.

Россия и НАТО давно уже ведут дебаты о последствиях ПРО. Им следует возобновить консультации по данному вопросу и подумать о проведении ежегодных обменов информацией по текущему состоянию ПРО в Европе, а также по планам ее развития на предстоящие 10 лет, чтобы избежать любых сюрпризов.

Это лишь некоторые идеи, ставшие результатом наших дискуссий. Не все они могут служить предметом переговоров, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Но мы предлагаем целый набор шагов, которые будут содействовать укреплению безопасности в Европе. Нас вдохновляет то обстоятельство, что 100 с лишним экспертов и бывших высокопоставленных правительственных чиновников поддержали эти предложения.

Это не план "перезагрузки" или возврата к прежнему порядку вещей. Отношения между странами НАТО и Россией сложные и неспокойные. Понадобятся согласованные усилия обеих сторон, чтобы перевести их в более позитивную плоскость. А пока политикам и военачальникам следует изучить предлагаемые нами меры укрепления взаимного доверия. Никто не заинтересован в том, чтобы случайно или непреднамеренно сползти в пропасть войны. Кроме того, данные шаги будут способствовать формированию такой атмосферы, в которой решение разделяющих нас фундаментальных вопросов станет реально достижимым.

Сергей Рогов - директор Института США и Канады Российской академии наук.

Адам Томсон - директор аналитического центра Европейская сеть лидерства (European Leadership Network), бывший представитель Британии в НАТО.

Александр Вершбоу - заслуженный член Атлантического совета, бывший заместитель генерального секретаря НАТО, бывший посол США в России.

Александр Вершбоу (Alexander Vershbow), Сергей Рогов, Адам Томсон (Adam Thomson)