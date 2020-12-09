Между 5,45 и 7,62

Уменьшение калибра оружия для повышения его боевой эффективности — неотъемлемая часть совершенствования штатного вооружения. Попытки поиска альтернативы 7,62-мм винтовочно-пулемётному патрону, начатые более ста лет назад В.Г. Фёдоровым, безуспешно продолжаются по сей день.

С трёх линий — на две с половиной

Одним из первых российских специалистов, обосновавших переход с трёхлинейного калибра на меньший (в две с половиной линии), стал член оружейной комиссии Главного артиллерийского управления (ГАУ) В.Г. Фёдоров. В современном метрическом исчислении новый калибр равнялся 6,5 мм. Делалось это под влиянием принятия 6,5-мм винтовок на вооружение таких стран как Япония, Италия, Швеция, а также других западноевропейских государств. В 1911 году Фёдоров провёл тщательный анализ множества вариантов калибров и патронов, остановившись на 6,5-мм патронах с 57-мм и 64-мм гильзами.

К патронам прилагалась автоматическая винтовка также конструкции Фёдорова. К началу Первой мировой войны удалось выпустить лишь небольшую партию 6,5-мм винтовок и патронов оригинальной конструкции. Дальнейшая доработка системы откладывалась сначала из-за войны, а затем вследствие революционных процессов в Российской империи. Полноценно к разработкам Фёдорова удалось вернуться только в начале 20-х годов. Однако из-за наличия большого количества японских винтовок Арисака и 6,5×50SR патронов к ним дорабатывать идею стали именно под японские патроны.

Разведчики Балтийского флота с автоматами Фёдорова Источник изображения: waralbum.ru

Серийный выпуск автоматов Фёдорова развернули на ковровском пулемётном заводе, директором которого назначили самого конструктора. Автомат выпускался до 1926 года. Всего из цехов пулемётного завода вышло чуть более 3200 первых русских/советских автоматов или ружей-пулемётов, как тогда их называл сам Фёдоров. Несмотря на скорое снятие автоматов Фёдорова с вооружения, им довелось активно поучаствовать в Советско-финской войне 1939-1940 годов — такое оружие пришлось весьма кстати армейским разведчикам.

Интересным фактом из истории отечественного 6,5-мм оружия являет тот факт, что Фёдорову принадлежит идея унификации винтовочно-пулемётного вооружения. На базе своего автомата он разработал ручной пулемёт водяного или воздушного охлаждения на сошках, а также станковый, единый (ручной-станковый), спаренный танковый и авиационные (одиночный, спаренный и строенный) пулемёты. Большинство из них в дальнейшем найдут своё воплощение в оружии конструкции Дегтярёва (помощника Фёдорова в начале 20-х годов).

Новый 6-мм виток

В 1975 году начался новый виток поисков альтернативы штатным отечественным калибрам: 5,45-мм автоматному и 7,62-мм винтовочно-пулемётному. К этому времени промежуточным между ними считался автоматный 7,62-мм калибр под патрон с длиной гильзы 39 мм. Однако ему на замену пришёл малокалиберный патрон 5,45×39 мм. С будущим уходом в тень патрона 7,62×39 мм образовывалось широкое поле для конструкторской мысли в направлении создания нового калибра между 5,45 и 7,72 мм. Именно этим в инициативном порядке занялся инженер Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) П.Ф. Сазонов. Он обосновал выбор нового винтовочно-пулемётного калибра 6 мм, который обеспечивал повышение эффективности стрельбы пулемёта и снайперской винтовки на дальностях 500-1200 м в полтора-два раза. Новый патрон ВСС получил пулю, схожую по конструкции со штатной снайперской 7Н1 и длину гильзы 53 мм. Выбранная длина гильзы примерно такого же размера, как у штатного винтовочно-пулемётного патрона, на первых порах облегчила работу конструкторских отделов (достаточно было переделать имевшиеся образцы оружия).

6-мм винтовка снайперская самозарядная ВСС Источник изображения: Бушин Ю.

Разработкой пулемётов занимались Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО), снайперские винтовки делали на Ковровском механическом заводе, а Ижмаш участвовал в разработке как винтовок, так и пулемётов. Первой 6-мм винтовкой стала модернизированная СВД, получившая обозначение 6В1-6. Дальнейшие работы над винтовками вылились в создание опытного образца, имевшего такое же обозначение, как и сам патрон — ВСС. Полученные результаты научно-исследовательских работ (НИР) «Перспектива» и «Скобка» позволили в дальнейшем открыть новые опытно-конструкторские работы (ОКР).

Пулемёты «Скрап» и «Гашетка»

Новый этап в разработке 6-мм патрона начался с появлением патрона ВС3, имевшего длину гильзы 49 мм. Гильзу для нового патрона получили из полуфабриката холостого патрона 7,62×39 мм. Со временем появилось целое семейство патронов 6×49 мм с пулями со стальным сердечником, бронебойного, бронебойно-зажигательного и трассирующего действия. Их серийное производство наладили на Тульском патронном заводе. Вскоре открылись новые ОКР «Скрап» и «Гашетка», в рамках которых разрабатывался 6-мм унифицированный пулемётный комплекс.

Патроны 6×49 мм Источник изображения: Costas

Тульское ЦКИБ СОО также участвовало в создании опытных образцов оружия под новые патроны. Одним из первых 6-мм пулемётов стал ТКБ-0150 конструкции Торгашева, показавший себя не самым лучшим образом. Затем появились ТКБ-0170 (ОКР «Скрап») и ТКБ-0170Б (ОКР «Гашетка») конструкции Н.А. Невижина. В масштабных исследованиях также участвовали специалисты из тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП) с пулемётом ТКБ-764 и ижевского Ижмаша со своими образцами на базе ПКМ. Испытывались и другие варианты 6-мм патронов — например, ВС6 с длиной гильзы 57 мм.

6-мм пулемёт на базе ПКМ разработки Ижмаша Источник изображения: guns.ru

В 1988 году свой вариант пулемёта АО-64М на ОКР «Гашетка» представили конструкторы ЦНИИТОЧМАШ А.С. Куликов и В.И. Суслов. По результатам оценочных испытаний на базе полигона института и офицерских курсов «Выстрел» пулемёт АО-64М удовлетворил всем требованиям тактико-технического задания, за исключением ресурса ствола. Пулемёт имел некоторые особенности — встроенный оптический четырёхкратный прицел, сошка-компенсатор, трёхпозиционный газовый регулятор, запирание канала ствола поворотом затвора на выступы, стрельба с заднего шептала и рукоятка перезаряжания с левой стороны.

6×49-мм пулемёт АО-64М Источник изображения: ЦНИИТОЧМАШ

Пулемёт АО-64М позволял увеличить эффективность огня в два-два с половиной раза по сравнению со штатным оружием. Меньшие габариты и масса 6-мм патрона позволяли увеличить боекомплект на 30% при сохранении тех же весовых показателей. В 1990 году с резким сокращением финансирования ОКР «Гашетка» закрылись, а вместо них открылись менее затратные ОКР «Печенег» по модернизации пулемёта ПКМ, завершившиеся принятием на вооружение пехотного пулемёта 6П41.

Тульский и ижевский «Карабинер»

Параллельно с разработкой единых пулемётов нового калибра шли исследования 6-мм снайперских винтовок. Для этих целей открыли ОКР «Карабинер», результатом которых стало создание в Туле и Ижевске ряда опытных изделий. Новая винтовка должна была иметь ствол на 100 мм длиннее, чем у СВД, при этом сохраняя габариты штатной винтовки. Эти требования стали следствием необходимости размещения винтовки в отсеках боевых машин и укладке для десантирования снайперов ВДВ.

6-мм снайперские винтовки СВК и СВК-С Источник изображения: Бушин Ю.

В Ижевске разработкой 6-мм винтовок занималась группа конструкторов в составе А.И. Нестерова, В.Ю. Симоненко, А.С. Ломаева и О.Н. Кивамова. Для достижения необходимого требования длины оружия на Ижмаше выбрали вариант укорачивания ствольной коробки. Добиться этого удалось путём выбора поворотного затвора с двумя боевыми упорами и расположением затворной рамы в задней части ствольной коробки на её направляющих выступах. Для этих же целей в винтовке СВК применён короткий щелевой пламегаситель. Существует также вариант ижевской винтовки СВК-С со складывающимся прикладом.

Более кардинально к сокращению длины оружия подошёл конструктор ЦКИБ СОО А.Б. Адов. Винтовка ТКБ-0145 сконструирована в компоновке «булл-пап», что позволило сэкономить дополнительные 100 мм длины оружия. В семействе 6-мм винтовок Адова насчитывается более пяти различных разновидностей, наиболее совершенной из которых стала ТКБ-0145С. Не имея приклада, эта винтовка может складываться в транспортное положение, уменьшая и без того небольшие габариты.

6-мм снайперская винтовка ТКБ-0145С Источник изображения: kalashnikov.ru

Для повышения кучности стрельбы Адов применил принцип отвода газов с дульного среза ствола. Над стволом имеется тонкая стальная трубка, через которую пороховые газы поступают в привычную газовую камеру. Остальные детали ударно-спускового механизма, затвора и магазина сделаны на основе штатных узлов СВД, но значительно переработанных. Так, затворная рама имеет несимметричный профиль, позволивший понизить для стрелка высоту линии прицеливания. Для складывания винтовки не требуется отделения ни оптического прицела, ни магазина. Схемы автоматики с отводом газов от дульного среза ствола, узла складывания и компоновки затворной рамки защищены патентами РФ.

Как и в случае с ОКР «Гашетка», изделия, созданные за время ОКР «Карабинер», до полигонных испытаний так и не дошли. Экономические трудности вынудили в мае 1992 года закрыть и эти ОКР. Однако один из созданных образцов позднее удалось испытать в боевой обстановке. Винтовка ТКБ-0145К в 2001 году эксплуатировалась во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе, получив положительные отзывы от штатных снайперов спецназа.

Незавидная участь

Примерно в 2012 году Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) Министерства обороны РФ вернулось к идее повышения боевой эффективности оружия за счёт уменьшения калибра. В рамках ОКР «Алатау» предполагалась разработка модульного стрелкового комплекса с повышенной в 1,3-1,8 раза эффективностью боевого применения. На этот раз в качестве патрона в ЦНИИТОЧМАШ выбрали новый 6,7×51-мм вариант. Пуля калибра 6,7 мм помещалась в гильзу стандартного патрона .308 Win и обжималась до нужного диаметра.

Подробности ОКР «Алатау» пока неизвестны. В свободном доступе имеется информация о патронах 6,7×51 мм выпуска 2014 года с клеймами ЦНИИТОЧМАШ, а также об оружии 2015 года изготовления разработки ЦКИБ СОО: снайперской винтовке ОЦ-123 и пулемёте ОЦ-124. Судьба этих разработок неизвестна, но, учитывая появление через два года на их основе образцов под патрон 7,62×51 (винтовки ОЦ-129 и пулемёта ОЦ-128), вероятнее всего, 6-мм патрону в очередной раз «зажгли красный свет».

6,7×51-мм пулемёт ОЦ-124 «Алатау» Источник изображения: ЦКИБ СОО

Примерно в то же время предпринималась попытка разработки не только винтовки и пулемёта, но и автомата 6-мм калибра. Для этого пришлось вспомнить хорошо отработанный и немного подзабытый 6×49-мм патрон. На сегодня известны как минимум два образца такого автоматического оружия: ижевский А-6 и ковровский АМК. Первый сделан на базе АК-образной платформы, а второй имеет определённое сходство с новыми автоматами «КОРД» 6П67 и 6П68. Впрочем, и их, вероятно, ждёт незавидная участь.

Источники и литература:

И. Сверчков. Автомат Федорова. — М., 1923 Энциклопедия ковровского оружия 1918-1966. — М., 2012 ЦНИИТОЧМАШ. 70 лет в науке вооружений. — М., 2014 Бушин Ю.В., Симоненко В.Ю. Стрелковые боеприпасы России. Том 2. Автоматные, винтовочные и пулеметные патроны. — М., 2020 Дворянинов В.Н. Боевые патроны стрелкового оружия. Книга 4. Климовск: Д’Соло — 2015

Руслан Гук