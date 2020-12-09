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WarSpot

США и Китай наращивают экспорт вооружений

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Источник изображения: warspot.ru

В прошлом году американские и китайские компании активно наращивали экспорт вооружений. Вчера, 7 декабря, Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал новый рейтинг, в котором назвал Топ-25 производителей оружия за 2019 год.

По данным аналитиков SIPRI, в 2019 году объём продаж вооружений и военных услуг 25 крупнейших военно-промышленных компаний увеличился на 8,5% по сравнению с 2018 годом и составил $361 млрд. Как и ранее, на международном рынке доминировали американские компании.

Топ-25 производителей оружия по итогам 2019 года

Источник изображения: sipri.org

Пятёрка крупнейших компаний состоит из представителей американского ВПК: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Совокупный годовой объём продаж этих компаний составил $166 млрд. Всего же в 2019 году в список Топ-25 вошли 12 американских компаний, на которые пришёлся 61% продаж от суммы в $361 млрд.

В Топ-25 также вошли четыре китайские компании, три из которых попали в первую десятку: Aviation Industry Corporation of China (AVIC; 6-е место), China Electronics Technology Group Corporation (CETC; 8-е место) и China North Industries Group Corporation (NORINCO; 9-е место). Совокупная выручка четырёх китайских компаний, вошедших в Топ-25, включая China South Industries Group Corporation (CSGC; 24-е место), в 2019 году выросла на 4,8% по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году выручка двух российских компаний, вошедших в Топ-25 (концерна «Алмаз-Антей» и Объединённой судостроительной корпорации) снизилась по сравнению с 2018 годом на $634 млн. В 2019 году продажи ещё одной российской компании (Объединённой авиастроительной корпорации) упали на $1,3 млрд, и она выбыла из Топ-25.

Вторая по величине доля в общем объёме продаж вооружений Топ-25 приходилась на Китай — 16%. На шесть западноевропейских компаний вместе приходилось 18% от общего объёма продаж оружия, на долю двух российских компаний — 3,9%.

В 2019 году в рейтинг Топ-25 впервые вошла ближневосточная компания. Компания EDGE, базирующаяся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), была создана в 2019 году в результате слияния более 25 небольших компаний. EDGE заняла 22-е место, на её долю приходилось 1,3% от общего объёма продаж оружия в Топ-25.

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Страны
Китай
ОАЭ
Россия
США
Компании
AVIC
Boeing
General Dynamics
Lockheed-Martin
Norinco
Northrop Grumman
Raytheon
Алмаз-Антей
ОАК
ОСК
СИПРИ
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