Новые назначения: Байден определил кандидата на пост главы Пентагона

Politico: Байден выбрал отставного генерала Остина кандидатом на пост министра обороны США

Джо Байден, объявивший себя избранным президентом США, может предложить на должность главы Пентагона генерала Ллойда Остина, ранее возглавлявшего Центральное командование вооруженных сил страны. О своем решении, как ожидается, Байден сообщит 11 декабря.

На должность министра обороны США Джо Байден, которого ведущие американские СМИ уже называют избранным президентом США, может предложить кандидатуру отставного генерала Ллойда Остина. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Остин возглавлял Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов в 2013-2016 годах. Так как он оставил активную военную службу недавно, ему нужно будет получить специальное разрешение конгресса, чтобы занять гражданскую должность министра обороны. Такое разрешение получал, в частности, первый шеф Пентагона при действующем главе государства Дональде Трампе, также генерал в отставке Джеймс Мэттис.

Если кандидатуру Остина выдвинут, а впоследствии ее утвердит американский сенат, он станет первым в истории темнокожим руководителем американского оборонного ведомства.

Агентство Reuters ранее сообщило о намерении Байдена объявить кандидата на пост министра обороны в будущей администрации 11 декабря. Помимо этого, демократ может уже на этой неделе объявить кандидата на должность министра юстиции, а также генерального прокурора страны.

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах прошли уже больше месяца назад - 3 ноября, - но итоги президентской гонки до сих пор не объявлены. Это связано с тем, что ряд штатов получает иски от республиканцев с требованием пересчитать голоса. Из-за этого окончательное объявление результатов затягивается.

Вместе с тем, согласно журналистским оценкам, демократ Джозеф Байден уже заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства.

О своей победе демократ говорил и сам.

В то же время, баллотирующийся на второй срок республиканец по-прежнему не признал поражение. Он утверждает, что на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. Именно с этим и связаны требования о пересчете голосов.

Несмотря на то что официально итоги выборов еще не озвучены официально, вероятный следующий президент США Джозеф Байден уже говорит о своих кандидатах на ряд государственных постов. В частности, ранее он объявил, что министром финансов в его администрации может стать экс-глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. «Никто не подготовлен лучше к борьбе с этим кризисом», - подчеркивал Байден. Он назвал Йеллен одним из важнейших экономических мыслителей нашего времени.

Помимо нее, демократ представил еще нескольких сотрудников своей команды. Он охарактеризовал их как проверенных и опытных людей. По его словам, они сыграют критически важную роль в выработке плана по восстановлению экономики Соединенных Штатов после пандемии коронавируса.

В конце прошлого месяца Байден объявил о ключевых назначениях в свой кабинет. Среди таковых - кандидатура Энтони Блинкена в качестве претендента на пост главы госдепартамента. Блинкен в 2013-2015 годы был замсоветника по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы. Он считался одним из ведущих кандидатов на пост главы Госдепа.

После работы в качестве заместителя советника по нацбезопасности его повысили до замгоссекретаря при президенте Обаме: эту должность он занимал в 2015-2017 годах.

Советником по нацбезопасности главы государства Байден собирается назначить Джейка Салливана, который был госсекретарем Соединенных Штатов в 2009-2013 годах. Салливан тоже был советником Байдена по национальной безопасности в период его вице-президентства: Салливан был на этом посту с 2013 по 2014 годы.

Директором национальной разведки Байден хочет назначить экс-замсоветника американского президента по нацбезопасности Эврил Хэйнс, которая занимала этот пост с 2015 по 2017 год. Ранее Хэйнс в 2013-2015 годы была заместителем директора ЦРУ.

На должность министра внутренней безопасности Байден намерен выдвинуть бывшего замгоссекретаря США по вопросам внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, а постпредом США при ООН может стать бывший помощник госсекретаря по вопросам Африки Линда Томас-Гринфилд.

Кристина Сизова