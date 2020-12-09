TV Asahi (Япония): китайский зонд «Чанъэ-5» возвращается, успешно взяв образцы лунного грунта

Японцы к космическим достижениям своего соседа относятся неоднозначно. Многие восхищаются китайскими технологиями и усилиями, которые прилагает Поднебесная для реализации Лунной программы. Но кое-кто все же не упускает возможности поехидничать: «Надеюсь, что скоро вся верхушка компартии переселится на Луну».

Китайский зонд "Чанъэ-5" успешно взял образцы грунта Луны и отправился в сторону Земли.

Китайское информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что зонд "Чанъэ-5", который прилунился 1 декабря, собрал примерно два килограмма образцов и 3 декабря покинул поверхность земного спутника, чтобы вернуться на Землю.

Перед стартом зонд установил на Луне китайский государственный флаг. Зонд должен состыковаться с модулем, ожидающем на орбите, и в середине декабря приземлиться во Внутренней Монголии. Если зонд успешно доставит образцы на Землю, Китай станет третьей страной после США и СССР, преуспевшей в подобном проекте.

Так Китай продемонстрирует всему миру реальные достижения на пути к "космической державе", к которой стремится администрация Си Цзиньпина.

Комментарии японских читателей

Tot

Так или иначе я приветствую подобные достижения человечества. Через пять миллиардов лет Землю поглотит Солнце, которое увеличится в результате термального расширения, поэтому людям необходимо покинуть нашу планету. От развития космических технологий зависит выживание человечества.

Cha

Такие технологии впечатляют. Одни деньги ничего не решают. Надеюсь, зонд успешно вернется на Землю.

H2b

Китай прилагает изрядные усилия. Стыдно издеваться над ним. Хорошо, что в последнее время много позитивных новостей о космических разработках. Жаль только ракету "Вега".

Рэйва

Восхищаюсь китайскими технологиями. Если Япония будет исследовать только дальние астероиды и игнорировать Луну, она может упустить возможность проводить эксперименты, связанные с возможным переселением человечества.

Bea

Развитие космических технологий - это хорошо, однако Китай пытается использовать их в военных целях и монополизировать лунные ресурсы, поэтому меня это не радует. Я такой один?

Nek

Кто бы что ни говорил, но китайская наука развивается стремительными темпами. Используйте ее в мирных целях, хорошо?!

Kin

Кстати, раньше США показывали на выставке в Осаке лунный камень. Теперь это сделает Китай?

Утюину

Достижения прекрасные, но мне не нравится, что всем руководит армия. Они как бы заявляют, что все технологии разрабатываются ради войны. Не используйте поверхность Луны в военных целях.

Tt

Доказательств никаких нет. Они противопоставляют свой фейк нашему "Хаябуса-2" (японский зонд, выполняющий миссию на астероиде Рюгу, прим. пер.).

Wew

Разве Китай должен заниматься этим? Он обязан ликвидировать новый коронавирус, которым заразил весь мир.

Jtjmwpg

Значит, скоро уже люди смогут высаживаться на Луну?

Yuk

Японии сейчас не до радости от успешного возврата в атмосферу и доставки одного грамма образцов.

Tam

Человечество выходит в космос и при этом не может избавиться от агрессии и репрессий, не стыдно? Если вы не можете прекратить это, не надо летать в космос.

Shinnchakumessage

Мир потратил на разработку таких технологий десятилетия, а Китай вышел на этот уровень в мгновение ока. Есть серьезные подозрения, что это результат хищения технологий.

Ksy

Это произошло после "Хаябуса-2", поэтому впечатление не такое сильное. К тому же технологии украдены у США и СССР.

Си, возьми на себя вину за вирус

Луна - это вообще никому неинтересно. Исследования астероидов Японией намного ценнее.

Ctq

Поздравляю! Надеюсь, что скоро вся верхушка компартии переселится на Луну. Этому будет рад не только весь мир, но и сами китайцы.