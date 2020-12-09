Информацию о правоохранителях и военных смогут закрывать

В Госдуму внесен законопроект об усилении защиты личных данных судей, прокуроров, дознавателей и отдельных военных. Согласно законопроекту, правоохранительные органы смогут запрещать распространение информации о своих сотрудниках и их имуществе вне зависимости от наличия угрозы их жизни.

Авторами поправок выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

- Предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, - говорится в законопроекте.

Согласно его тексту, перечень таких лиц будет определяться руководителем соответствующего государственного органа.

Исключения будут сделаны при наличии согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.

Сейчас запрет на выдачу информации может применяться только к должностным лицам, в отношении которых существует угроза посягательства на их жизнь или здоровье в связи со служебной деятельностью.

Нормы необходимо расширить, ведь все чаще в интернете несанкционированно публикуются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, указали авторы в пояснительной записке. Такое положение вещей "негативно влияет на осуществление ими своих полномочий", считают авторы.

Уточняется, что законопроект касается судей, прокуроров, следователей и других работников, ведущих оперативно-розыскные мероприятия, а также сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ и военнослужащих, принимавших участие в контртеррористических мероприятиях, спецоперациях и "охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности".

Кроме того, законопроектом запрещается распространять информацию, содержащуюся в запросах, которые направляются гражданам при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Исключение допускается только для информации, оглашаемой на открытом судебном заседании или ходе досудебного производства. Это может быть сделано с разрешения следователя или дознавателя.

Татьяна Замахина