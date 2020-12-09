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Известия.ru

Подозрительного человека замечали у «самолета Судного дня»

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Источник изображения: Фото: соцсети

На территории аэродрома «Таганрог-Южный», где находился «самолет Судного дня» Ил-80, за несколько дней до кражи аппаратуры с воздушного судна видели подозрительного мужчину. Об этом 8 декабря сообщил РЕН ТВ со ссылкой на сотрудника Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г. Бериева.

По его словам, авиатехник обратился в полицию через несколько дней после того, как стало известно о краже оборудования с самолета. Как рассказал заявитель, за две-три недели до события он видел на территории аэродрома незнакомого мужчину, который находился около списанных моделей самолета Бе-12.

«Техник забил тревогу и вызвал охранника. В беседе неизвестный пояснил, что он является радистом и пришел к самолетам с разрешения начальника», — рассказал он журналистам. Кем на самом деле был мужчина, выясняется. Подробная информация от руководителей аэродрома поступит только во вторник, 8 декабря.

Ил-80 доставили в Таганрог для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается точное количество похищенного оборудования с лайнера.

Как сообщалось накануне, с борта пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Инженер по эксплуатации воздушных судов утверждал, что при приемке самолета все бортовые приборы были на месте.

Определение «самолет Судного дня» появилось в США. Эти суда должны эвакуировать высшее военное руководство страны в случае угрозы, например ядерной войны, и стать командным центром Вооруженных сил в небе. Функции таких пунктов в этом государстве осуществляет E-4B на базе Boeing 747.


«Воздушным командным пунктом» в Советском Союзе стал Ил-80, разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Boeing 747
Бе-12
Компании
Boeing
Ил
ТАНТК им. Бериева
Проекты
Ядерный щит
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