Подозрительного человека замечали у «самолета Судного дня»

На территории аэродрома «Таганрог-Южный», где находился «самолет Судного дня» Ил-80, за несколько дней до кражи аппаратуры с воздушного судна видели подозрительного мужчину. Об этом 8 декабря сообщил РЕН ТВ со ссылкой на сотрудника Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г. Бериева.

По его словам, авиатехник обратился в полицию через несколько дней после того, как стало известно о краже оборудования с самолета. Как рассказал заявитель, за две-три недели до события он видел на территории аэродрома незнакомого мужчину, который находился около списанных моделей самолета Бе-12.

«Техник забил тревогу и вызвал охранника. В беседе неизвестный пояснил, что он является радистом и пришел к самолетам с разрешения начальника», — рассказал он журналистам. Кем на самом деле был мужчина, выясняется. Подробная информация от руководителей аэродрома поступит только во вторник, 8 декабря.

Ил-80 доставили в Таганрог для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается точное количество похищенного оборудования с лайнера.

Как сообщалось накануне, с борта пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Инженер по эксплуатации воздушных судов утверждал, что при приемке самолета все бортовые приборы были на месте.

Определение «самолет Судного дня» появилось в США. Эти суда должны эвакуировать высшее военное руководство страны в случае угрозы, например ядерной войны, и стать командным центром Вооруженных сил в небе. Функции таких пунктов в этом государстве осуществляет E-4B на базе Boeing 747.

«Воздушным командным пунктом» в Советском Союзе стал Ил-80, разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина.