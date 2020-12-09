Четыре российских военных самолёта вошли в 10 популярных в мире, сообщает телеканал «Известия». Рейтинг составил британский журнал «Flight International». В список вошли четыре самолёта, стоящих на вооружении. На втором месте — истребители семейства Су-27 и Су-30. В строю ВВС стран мира состоят 1057 истребителей «Сухого». Первое место истребители уступили американскому F-16. Также в топ-10 — российские МиГ-29, Су-25 и Су-24.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Четыре российских военных самолёта вошли в 10 популярных в мире, сообщает телеканал «Известия». Рейтинг составил британский журнал «Flight International». В список вошли четыре самолёта, стоящих на вооружении. На втором месте — истребители семейства Су-27 и Су-30. В строю ВВС стран мира состоят 1057 истребителей «Сухого». Первое место истребители уступили американскому F-16. Также в топ-10 — российские МиГ-29, Су-25 и Су-24.