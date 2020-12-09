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Военно-промышленный курьер

Безопасность НАТО обеспечит колючая проволока на российской границе

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Источник изображения: vpk-news.ru

На первом участке укрепляемой пограничной полосы на эстонско-российской границе установили ограждение с колючей проволокой, пишет err.ee. Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев сообщил, что работы в настоящий момент ведутся на участке протяженностью восемь километров, где строится вся необходимая инфраструктура: дороги для патрулирования, системы связи, канализации и электроснабжения.

«Готова половина подъездных дорог и километр ограждения. Там есть элементы, которые нужно будет добавить, но ограждение, как таковое, уже стоит», - сказал Беличев.

Он отметил, что благодаря тщательной подготовке в ходе строительства каких-либо существенных неожиданных проблем не возникало. «Разумеется, у строителя были такие небольшие сюрпризы или неожиданности, но ничего непреодолимого. Строительная фирма проделала хорошую работу и движется быстрыми темпами», — добавил представитель департамента.

Посетивший участок работ министр внутренних дел Алар Ланеман подтвердил, что строительство идет по графику.

«С практической точки зрения речь идет о внешней границе Европейского союза и НАТО. И мы все понимаем, что прилично обустроенная, оснащенная необходимыми техническими средствами и взятая под охрану граница очень важна — чтобы в Эстонии и Европейском Союзе жить было бы безопасно», — сказал министр.

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Страны
Россия
Эстония
Проекты
NATO
Евросоюз
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