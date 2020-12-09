Украинской оборонке «шьют» госизмену

Служба Безопасности Украины (СБУ) распространила специальное заявление, в котором объясняются следственные действия в отношении Госконцерна «Укроборонпром» и его дочерних структур.

Как сообщает пресс-служба СБУ, должностные лица «Укроборонпрома» и «Укрспецэкспорта» подозреваются в умышленном совершении государственной измены.

Следствие выяснило, что представители «Укрспецэкспорта» начали сотрудничество с некой иностранной компанией «R», которая имела заведомо «негативный имидж».

«Несмотря на наличие прямых оговорок и наличие негативного имиджа на рынке торговли вооружением, эта компания была вовлечена и в уже существующие контракты, и к предконтрактным переговорам, которые находились на завершающей стадии», — отмечают в СБУ.

Отмечается, что в процессе этого сотрудничества сотрудники иностранной компании узнали коммерческую тайну относительно военно-технического сотрудничества Украины и одной из стран Южной Азии.

«Имеющиеся в Службе безопасности Украины материалы свидетельствуют, что в результате привлечения компании „R“ фактически сорвано заключение ряда стратегических контрактов, а также созданы условия для выхода на рынок вооружения не украинских товаров, а стран-конкурентов», - цитирует сообщение Eadaily.