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ТАСС

Взлетный модуль "Чанъэ-5" вернулся на поверхность Луны

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Запуск «Чанъэ-5»
Запуск «Чанъэ-5».
Источник изображения: CNSA

Это сделали, чтобы он не превратился в космический мусор

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Взлетный модуль китайской миссии "Чанъэ-5" во второй раз сел на поверхность Луны. Об этом Китайская национальная космическая корпорация (CNSA) пишет на своем сайте.

В 01:59 по московскому времени взлетный модуль вывели с орбиты, под контролем наземной группы управления он успешно прилунился. Аппарат повторно посадили на Луну для того, чтобы он не превратился в космический мусор и не мешал следующим станциям, которые будут исследовать спутник Земли.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5" с аппаратами миссии "Чанъэ-5" стартовала 24 ноября. В состав миссии входили орбитальный аппарат, посадочный и взлетный модули. Цель миссии - собрать образцы лунного грунта и доставить их на Землю.

1 декабря посадочный модуль "Чанъэ-5" успешно прилунился. Следующие двое суток он, согласно плану, собирал лунный грунт и 3 декабря взлетный модуль вместе с образцами вернулся на орбиту спутника Земли. Впоследствии он состыковался с орбитальным модулем и возвращаемой капсулой и перегрузил туда весь собранный грунт. Позже орбитальный модуль и возвращаемая капсула китайской миссии "Чанъэ-5" успешно отстыковались от взлетного модуля и стали готовиться к возвращению на Землю.

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Страны
Китай
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CNSA
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CLEP
Луна
Чанчжэн
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