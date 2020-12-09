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ЦАМТО

В составе 12 ГУ МО РФ создана новая лаборатория специального контроля

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ОИЯИ
Объединенный институт ядерных исследований г. Дубна.
Источник изображения: Научная Россия

ЦАМТО, 8 декабря. В составе Службы специального контроля, входящей в 12 Главное Управление Министерства обороны Российской Федерации, 1 декабря 2020 года сформирована новая воинская часть – Центральная лаборатория специального контроля "Дубна".

Выделение ЦЛСК "Дубна" в отдельное воинское подразделение позволит обеспечить более эффективную реализацию задач Национального центра данных Российской Федерации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Создание лаборатории позволит проводить детальный анализ информации, поступающей от 321 станции Международной системы мониторинга (МСМ).

Своевременный и высококлассный анализ данной информации офицерами ЦЛСК "Дубна" существенно повысит возможности Службы специального контроля в идентификации геофизических событий искусственного и природного характера, распознавании случаев нарушения ДВЗЯИ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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