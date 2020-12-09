Проведена комплексная тренировка расчетов противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО ВВО

ЦАМТО, 8 декабря. Комплексная тренировка по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника проведена с подразделениями противовоздушной обороны в объединении ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Занятия проводились по единому сценарию во всех воинских частях, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне от Камчатки до Республики Бурятия.

В тренировке приняли участие расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" и С-300 "Фаворит", зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С".

При выполнении задач боевые расчеты провели поиск, обнаружение воздушных целей и осуществили по ним электронные пуски ракет.

Также, в ходе мероприятия отрабатывались вопросы занятия позиций, маскировки военной техники, организации системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевода комплексов из боевого положения в походное и обратно.

Управление средствами ПВО осуществлялось с использованием автоматизированных систем управления из командных пунктов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.