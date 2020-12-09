Войти
ЦАМТО

Проведена комплексная тренировка расчетов противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО ВВО

563
0
0
Сухопутный ЗРПК «Панцирь-С1»
Сухопутный ЗРПК «Панцирь-С1».
Источник изображения: Фото: РИА Новости

ЦАМТО, 8 декабря. Комплексная тренировка по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника проведена с подразделениями противовоздушной обороны в объединении ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Занятия проводились по единому сценарию во всех воинских частях, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне от Камчатки до Республики Бурятия.

В тренировке приняли участие расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" и С-300 "Фаворит", зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С".

При выполнении задач боевые расчеты провели поиск, обнаружение воздушных целей и осуществили по ним электронные пуски ракет.

Также, в ходе мероприятия отрабатывались вопросы занятия позиций, маскировки военной техники, организации системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевода комплексов из боевого положения в походное и обратно.

Управление средствами ПВО осуществлялось с использованием автоматизированных систем управления из командных пунктов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
10.04.2017
Система ПВО Москвы сопровождала в прошлом году более 300 тыс. воздушных судов
30.03.2016
"Мы готовы удовлетворить потребности иностранных заказчиков с приоритетным соблюдением интересов Минобороны РФ"
29.08.2013
Возможности новейшего радиолокационного комплекса будут проверены в ходе учения Войск ВКО
02.08.2012
На полигон Ашулук прибыли зенитные ракетные системы С-400 «Триумф»
01.03.2011
Революции в арабском мире обойдутся России в миллиарды
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 15:56
  • 72
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 09.12 15:35
  • 12
"Уже переделывают Abrams": американцы придумали, как уничтожить "Армату"
  • 09.12 15:26
  • 2
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 09.12 14:31
  • 279
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 09.12 14:27
  • 1
SpaceX побила свой рекорд и обогнала «Роскосмос»
  • 09.12 14:16
  • 1
Смена гендиректора произошла в институте-разработчике МБР "Булава" и "Ярс"
  • 09.12 13:42
  • 30
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 09.12 13:41
  • 14
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 09.12 13:38
  • 792
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.12 13:33
  • 4
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 09.12 13:23
  • 3
Захват украинских моряков: два года спустя (Корреспондент, Украина)
  • 09.12 13:18
  • 1
Ловкость рук и никакого мошенничества
  • 09.12 12:58
  • 13
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 09.12 09:26
  • 1
Названы подозреваемые в ограблении «самолета Судного дня»
  • 09.12 09:16
  • 1
Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников