Видео: гладкоствольный карабин сравнили с нарезным

Концерн "Калашников" опубликовал очередной ролик из серии "Мифы об оружии". На сей раз речь идет о сравнении двух разновидностей гражданских карабинов: гладкоствольного и нарезного.

Сотрудник концерна Георгий Губич проверил на практике наиболее распространенные суждения о стволе с овально-винтовой сверловкой Ланкастера - из-за особенностей российского законодательства этот тип оружия относится к гладкоствольному. Первое утверждение - из "Ланкастера" можно стрелять так же далеко, как из нарезного ствола. Губич выстрелил из обоих типов оружия с 500 метров по мишени, установленной на высоте три метра, а затем сравнил места падения пуль.

Честь "Ланкастера" (кстати, в середине XIX века этот способ сверловки ствола был придуман для артиллерии) отстаивал карабин TG-3 под патрон 9,6х53 мм. От нарезных выступил "Тигр" калибра 7,62 мм. Оба ружья привели к нормальному бою на дистанции 100 метров и стреляли на дальность без ввода поправок.

Пять пуль, выпущенных из "Ланкастера", не долетели до мишени нескольких метров. Пули "Тигра" попали в щит - на 2,5 метра ниже мишени. Разброс отверстий пуль составил порядка 50 см.

- Если неопытный охотник выстрелит под углом к горизонту, пуля из нарезного оружия улетит на 3,5 километра. Пуля из "Ланкастера" упадет через километр. Соответственно, она представляет гораздо меньшую опасность для тех, кто может находиться в направлении выстрела, - заметил Губич.

Так же специалист расправился с другим мифом - что пуля "Ланкастера" может пробить толстое дерево. Его роль выполнили 90 см соснового бруса, установленные на расстоянии шести метров от стрелка. Крупнокалиберная пуля смогла пробить лишь 15 сантиметров сухой сосны, а затем разрушилась. Пуля, выпущенная из "Тигра", пробила все 90 см.

Для верности испытали классическое гладкоствольное ружье - из него выстрелили 35-граммовой пулей по тому же брусу.. Увесистый снаряд не преодолел даже 15-сантиметровый брусок. "Медленная пуля с большим поперечным сечением быстро останавливается", - прокомментировап Губич. Он вошел в азарт и расстрелял бруски патронами калибра 5,45 и .366. Маленькая пулька массой 4,2 грамма пробила впятеро больше брусьев, чем массивная пуля .366.

Напоследок эксперт проверил истинность утверждения о чрезвычайной мощности нарезного оружия, из-за которой для владения им требуется стаж. Для этого он выстрелил в упор по куску свиной вырезки из мелкокалиберной винтовки "Соболь" малоимпульсным патроном 22ЛМ. Даже слабая пуля пробила навылет массивный кус мяса и улетела в дальний сугроб. А выстрел из дробовика 12-го калибра, для владения которым стажа не нужно, разорвал свинину в клочья

Антон Валагин