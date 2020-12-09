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Российская газета

Почти три тысячи военных вертолетов Ми-8/17 эксплуатируют в мире

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Источник изображения: rg.ru

Почти три тысячи военно-транспортных вертолетов Ми-8/17 применяют армии стран мира. Об этом со ссылкой на справочник World Air Forces 2021, выпущенный британским журналом Flight International, пишет ТАСС.

Вертолет Ми-8/17 стал вторым по численности в мире военным вертолетом. Сейчас на вооружении стоит 2906 машин - это 14 процентов от общемирового парка винтокрылой военной авиации. Вертолеты марки "Ми" эксплуатируют более чем в ста странах, они являются основой вертолетной авиации России и некоторых стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

По своей распространенности Ми-8/17 уступил лишь американскому вертолету UH-60 BlackHawk и его модификациям. На вооружении стоит 3929 таких машин - это 19 процентов от общемирового парка.


Яна Шамаева

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
UH-60
Ми-8
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