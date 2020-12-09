ВМС Бразилии намерены расширить возможности Корпуса морской пехоты

ЦАМТО, 8 декабря. Командование ВМС Бразилии в рамках модернизации парка вооружений КМП сообщило о планах объединения трех ранее реализуемых программ модернизации в новую единую программу под обозначением PROADSUMUS (Programa de Meios de Fuzileiros Navais).

По информации Jane's Defence Weekly, реализация проекта PROADSUMUS началась в октябре с целью расширения возможностей морской пехоты флота, батальонов речных операций и морской пехоты военно-морских районов к 2040 году. Одной из задач является обеспечение морской пехоте возможности проведения более широкого спектра операций для усиления защиты территориальных вод страны, рек, военно-морских и портовых сооружений, островов и архипелагов. Помимо этого, подразделения будут применяться для поддержки структур гражданской обороны, а также операций по поддержанию мира и оказанию гуманитарной помощи.

Эти шаги потребуют создания новых подразделений, модернизации инфраструктуры и приобретения нового оборудования. Что касается материальной части, то необходимо будет приобрести легкие танки, бронированные машины с колесной формулой 4х4, полевые буксируемые гаубицы, 120-мм минометы, грузовики UNIMOG U5000 с колесной формулой 4х4, новые легкие небронированные машины с колесной формулой 4х4, средства ПВО, радиолокационные системы, ракетные комплексы. Также потребуется закупить штурмовые винтовки, пулеметы, снайперские винтовки, 40-мм автоматические гранатометы, индивидуальную экипировку, тепловизоры, инженерное оборудование, средства радиационной, химической и биологической защиты.

Кроме того, планируется модернизировать 26 амфибийных гусеничных бронетранспортеров AAV-7A1 (национальное обозначение CLAnf – Carro-Lagarta Anfнbio), а также интегрировать дистанционно управляемые модули вооружения на бронетранспортеры "Пиранья-3C" с колесной формулой 8х8.

По информации Monch.com, недавно в рамках PROADSUMUS ВМС Бразилии уже подписали два контракта на поставку для Корпуса морской пехоты легких бронированных машин JLTV и грузовиков UNIMOG 5000. Так, соглашение на поставку 90 грузовиков UNIMOG 5000 было заключено с немецкой компанией Daimler Truck AG 24 ноября.

Грузовики в различных вариантах, включая машины для перевозки войск, цистерны для воды и горючего, будут поставлены в период с 2021 по 2027 гг. Поставки в рамках подписанного ВМС Бразилии контракта на поставку 12 легких бронемашин JLTV компании Oshkosh Defense должны начаться с 2022 года. Оба контракта предусматривают создание структур технического обслуживания, поставку запасных частей, оборудования, инструмента и необходимое обучение.

Командование Военно-морских сил планирует приобрести часть необходимого оборудования в рамках проекта PROADSUMUS у национальных компаний оборонно-промышленного комплекса, что позволит создать новые рабочие места и открыть новые возможности для экспорта.