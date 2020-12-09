Источник рассказал о доработке программы «Сфера» в 2021 году

Программа создания многоспутниковой группировки «Сфера» будет доработана по замечаниям Минфина РФ и направлена на утверждение в 2021 году, сообщает во вторник, 8 августа, ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«В соответствии с поручением правительства в первом полугодии следующего года Роскосмос должен будет скорректировать госпрограмму «Космическая деятельность России» в части подпрограммы «Сфера» и представить в соответствующем порядке в правительство повторно», — рассказал собеседник агентства.

28 октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая на деловом форуме Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил, что госкорпорация с 2021 года намерена приступить к развертыванию «Сферы».

Программа предполагает создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов. Как пишет «Роскосмос», основная ее цель — обеспечение высокого качества космических услуг в России путем создания новых отечественных космических технологий, систем и продуктов для эффективной цифровой трансформации экономики, а также обеспечения безопасности страны.