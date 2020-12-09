Программа многоспутниковой группировки "Сфера" будет доработана в 2021 году

В ноябре Владимир Путин указал на задержки с утверждением некоторых программ в космической отрасли, поручения по подготовке которых были даны Роскосмосу, и потребовал оперативно исправить ситуацию

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Доработанная по замечаниям Минфина России программа создания многоспутниковой группировки "Сфера" будет направлена в правительство на утверждение в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"В соответствии с поручением правительства в первом полугодии следующего года Роскосмос должен будет скорректировать госпрограмму "Космическая деятельность России" в части подпрограммы "Сфера" и представить в соответствующем порядке в правительство повторно", - отметил собеседник агентства.

В ноябре президент России Владимир Путин на совещании указал на задержки с утверждением некоторых программ в космической отрасли, поручения по подготовке которых были даны Роскосмосу, и потребовал оперативно исправить ситуацию. В частности, речь шла и о программе "Сфера". В свою очередь глава госкорпорации Дмитрий Рогозин после совещания поблагодарил президента за поддержку развития научных космических программ. Он отметил, что их проекты были внесены в правительство РФ в августе, и выразил уверенность в том, что после совещания у Путина проекты будут приняты до конца года.

Позднее Рогозин сообщил, что программы создания многоспутниковой группировки "Сфера" и сверхтяжелой ракеты до сих пор не утверждены из-за расхождения в оценке стоимости программ между госкорпорацией и Минфином до 1 трлн рублей. В свою очередь в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова сообщили ТАСС, что правительство РФ поможет Роскосмосу преодолеть разногласия с Минфином по вопросу финансирования новых программ госкорпорации.

О программе "Сфера" Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что Россия планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.