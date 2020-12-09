На Камчатке истребитель МиГ-31 перехватил "самолет-нарушитель"

На Камчатке летчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России провели тренировку по перехвату самолета условного противника.
Роль нарушителя выполнял истребитель МиГ-31. Ночью, не отвечая на запросы, он попытался приблизиться на расстояние пуска ракет для нанесения удара по важным объектам полуострова.
На его перехват с аэродрома Елизово поднялся высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ.
"Экипаж выполнил самостоятельный поиск и классификацию цели, а затем произвел по ней электронный пуск ракет класса "воздух-воздух" большой дальности", - сообщает пресс-служба ВВО.
После выполнения основной задачи летчики отработали пилотирование в облаках и посадку по приборам в сложных погодных условиях.
Юлия Гарднер