Войти
Российская газета

На Камчатке истребитель МиГ-31 перехватил "самолет-нарушитель"

474
0
0
МиГ-31
МиГ-31.
Источник изображения: http://www.airforce.ru

На Камчатке летчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России провели тренировку по перехвату самолета условного противника.

Роль нарушителя выполнял истребитель МиГ-31. Ночью, не отвечая на запросы, он попытался приблизиться на расстояние пуска ракет для нанесения удара по важным объектам полуострова.

На его перехват с аэродрома Елизово поднялся высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ.

"Экипаж выполнил самостоятельный поиск и классификацию цели, а затем произвел по ней электронный пуск ракет класса "воздух-воздух" большой дальности", - сообщает пресс-служба ВВО.

После выполнения основной задачи летчики отработали пилотирование в облаках и посадку по приборам в сложных погодных условиях.


Юлия Гарднер

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Похожие новости
23.07.2019
ВКС России получили первые три истребителя Су-35С постройки 2019 года
10.04.2018
Авиация ЗВО на учениях отработает уничтожение бомбардировщиков "противника"
05.09.2016
Более 50 авиакомплексов ВКС отправили в Подмосковье на "Армию-2016"
18.03.2013
Рогозин предложил обновлять военную технику как смартфоны
10.08.2009
Авиационный парк ВВС: переход к стратегии технического обновления
24.08.2007
На авиасалоне МАКС впервые представлен модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 15:56
  • 72
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 09.12 15:35
  • 12
"Уже переделывают Abrams": американцы придумали, как уничтожить "Армату"
  • 09.12 15:26
  • 2
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 09.12 14:31
  • 279
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 09.12 14:27
  • 1
SpaceX побила свой рекорд и обогнала «Роскосмос»
  • 09.12 14:16
  • 1
Смена гендиректора произошла в институте-разработчике МБР "Булава" и "Ярс"
  • 09.12 13:42
  • 30
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 09.12 13:41
  • 14
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 09.12 13:38
  • 792
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.12 13:33
  • 4
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 09.12 13:23
  • 3
Захват украинских моряков: два года спустя (Корреспондент, Украина)
  • 09.12 13:18
  • 1
Ловкость рук и никакого мошенничества
  • 09.12 12:58
  • 13
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 09.12 09:26
  • 1
Названы подозреваемые в ограблении «самолета Судного дня»
  • 09.12 09:16
  • 1
Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников