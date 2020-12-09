Haqqin (Азербайджан): хорошему армянскому воину плохое российское оружие мешает

В Армении решили бойкотировать российское оружие, которое «не помогло им справиться против азербайджанских БПЛА израильского и турецкого производства». По словам армянского премьера, за последние два с половиной года ВС Армении расширили арсенал своего вооружения «всем необходимым», однако приобретенные у России ПВО оказались на практике неэффективными.

Случилось это после заявления Пашиняна о том, что во время войны в Карабахе небо не было закрыто из-за неработающих систем РЭБ. "В 2017 году для армянской армии приобрели за 42 миллиона долларов системы, которые, как выяснилось, просто не работают", - заявил армянский премьер.

Разговоры о том, что именно "некачественное" российской оружие помешало армянским "львам" победить на поле боя, идут уже давно. Еще в октябре тамошний юродивый, соросенок и политолох Степан Григорян разглагольствовал: "Говорят, турецкое оружие превосходит российское. РФ нужно задуматься о своем авторитете".

Так что нынешнее заявление Пашиняна, у которого, по всей видимости, после заданной азербайджанской армией трепки вновь начали отрастать и пушиться перья - это еще цветочки. Через некоторое время в Армении будут вообще говорить, что именно из-за России война была проиграна.

И ведь вот что интересно - как только кто из армянских политиков открывает рот, тут же обнаруживается не просто некомпетентность, а вопиющее невежество в элементарных, казалось бы, вопросах, которые изучаются на первых курсах ВУЗов и военных училищ. Право, возникает впечатление, что дипломы о высшем образовании у армянских элит либо куплены ими на блошиных рынках, либо они самым наглым образом воровали в деканатах пустые бланки, а потом заполняли на себя.

Те же армянские военные могли бы объяснить своему премьеру, что данные об эффективности РЭБ появляются в лучшем случае через 4-5 месяцев в структурированном и систематизированном виде обычно где-то через полгода после боевых действий в виде переплетенных брошюр с грифом "для служебного пользования".

И только тогда специалисты могут обсуждать эти узкоспециальные темы: частоты, плотность постановки помех, спектральная плотность мощности, результаты постановки и множество иных показателей очень специфического свойства, дилетантам не доступных.

Но армянские "полководцы" премьера не поправили. Поскольку для этого нужны профессиональные знания, о каком профессионализме может идти речь, если действия расчетов армянских РЭБ и ПВО вызывали гомерический хохот у азербайджанских военных.

Доходило до того, что выкапывался окоп (типа "яма"), в который загонялся ЗРК "Оса", а сверху его накрывали веточками. Самостоятельно выбраться оттуда этот колесный аппарат мог только с помощью тягача. То есть принцип "выстрелил - меняй позицию", который курсантам училищ ПВО вбивают в голову еще на первом курсе, игнорировался. Отсюда и потери армянских систем ПВО от азербайджанских БПЛА в огромных масштабах уже в первые две недели боев.

Выводы независимых военных экспертов в отношении армянских вооруженных сил по итогам 44-дневных боевых действий категоричен и звучит как приговор: "Чем сложнее техника, чем больше специальных знаний требует ее применение на поле боя - тем ниже была эффективность ее использования армянскими военными, которые в ряде случаев демонстрировали полное отсутствие тактической подготовки и навыков применения техники в бою". Как выражался мой преподаватель в военном училище подполковник Боровков: "Дай таким хрустальный хвост - так они и его сломают, и сами порежутся".

Почти весь объем вооружения, 94 процента, поставленного в Армению за последние десять лет, пришелся на Россию. Причем поставки шли на самых льготных условиях, по ценам чуть выше себестоимости, в кредиты с огромной рассрочкой платежей. Ереван брал все, до чего мог дотянуться - вот только озаботиться обучением личного состава работать с этой техникой не соизволил. А теперь обвиняет во всем Россию.

Более того, а существовал ли вообще стратегический план развития армянской армии? И к какой войне готовились армянские генералы? Возьмем ту же историю с закупкой Су-30СМ, в которой армянская военная стратегия и мышление тамошних военачальников отражается как в капле воды

Когда их год назад у России закупали, министр обороны Давид Тоноян произносил пафосные речи о том, что армянские ВВС могут "создать хаос в тылу противника" и ударить "не только в точке В, но и C, D, E". Под Су-30СМ покупались и ЗРК "Тор", которые прекрасно взаимодействовали с ними в Сирии. Итог - "Торы" остались вокруг Еревана, а СУ-30СМ даже не взлетели.

Любой первокурсник вам скажет - сначала разрабатывают стратегию, а уже потом под нее приобретаются соответствующие виды вооружений. Но где первокурсник, а где Пашинян и армянские полководцы. В части военных закупок Ереван руководствовался исключительно "вау-импульсом": о, халява, скидки и кредиты, берем всего и много. Интересно, а в этом тоже Россия виновата?

Азербайджан действовал с точностью до наоборот. В Баку заранее определили слабые места армянской обороны и выстроили под эту задачу всю номенклатуру вооружений. А в том, что генералитет Азербайджана оказался на несколько голов выше армянского - кого обвинять?

И то, что Баку в этом вопросе опирался на поддержку и наработки Анкары, о чем сейчас в Армении кричат из каждого утюга, достоинств азербайджанской армии ничуть не умаляет. Более того, должно быть записано в плюс: не умеем пока сами - не постесняемся учиться у тех, кто знает и умеет. Национальная гордость азербайджанского народа от этого нисколько не пострадала, скорее, наоборот - пополнилась громкой военной победой и новым национальным праздником.

И ведь вот что интересно. Все сколько-нибудь приличные в военном отношении страны уже изучают и будут самым внимательным образом изучать опыт Второй Карабахской войны и причины победы вооруженных сил Азербайджана.

И только в Армении ничего подобного делать не собираются. Там уже все выяснили - победить им помешало российское вооружение, вопрос закрыт. Собственно, это все, что нужно знать об армянском стратегическом мышлении.

Дмитрий Рой