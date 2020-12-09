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ТАСС

Пункт легализации статуса сдавшихся боевиков открылся в сирийской провинции Дераа

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Боевики запускают ракету по позициям сирийского правительства в провинции Идлиб
Боевики запускают ракету по позициям сирийского правительства в провинции Идлиб.
Источник изображения: © AP Photo / Ghaith Alsayed

После урегулирования граждане получат полный комплект документов, позволяющий им начать мирную жизнь, и будут исключены из баз данных органов безопасности

ДЕРАА, 8 декабря. /ТАСС/. Пункт комиссии по урегулированию статуса представителей незаконных вооруженных формирований, согласившихся сдать оружие и получить новые документы, открылся в провинции Дераа. Этот участок создан благодаря совместной работе Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), органов безопасности Сирии и местных администраций. Ежедневно за мирным статусом сюда приходят десятки человек.

"После урегулирования граждане получат полный комплект документов, позволяющий им начать мирную жизнь, и будут исключены из баз данных органов безопасности как разыскиваемые. Данная база данных будет обновляться не менее двух раз в месяц", - рассказал журналистам заместитель руководителя ЦПВС России в Сирии Вячеслав Сытник.

Среди пришедших сюда - полковник Абу Музер, руководивший подразделением в Свободной сирийской армии (ССА), вслед за ним оружие сдали также и его бойцы. "Мы приняли решение пройти примирение. Наша цель была - вычеркнуть имена из списков службы безопасности. Сегодня в присутствии российской стороны, как гаранта этого процесса, мы подаем документы, чтобы люди смогли легализовать свой статус и начать новую жизнь", - сказал он.

Другой бывший боец ССА Самир аль-Масами решил сдаться властям, самостоятельно пересмотрев свои убеждения. "Сейчас я уже затрудняюсь сказать, почему так произошло, но в какой-то момент я покинул свою часть и примкнул к боевикам. Мы воевали против правительства. Но в конце концов я осознал свою ошибку и решил вернуться к мирной жизни. Вот сегодня пришел получить документы и очень надеюсь, что теперь все станет как прежде", - поделился Масами, ранее служивший в сирийских правительственных войсках.

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