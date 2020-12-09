СМИ: США субсидируют SpaceX $885,5 млн для обеспечения американцев интернетом

Сумма будет перечисляться равными ежемесячными платежами в течение 10 лет

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Федеральная комиссия по связи США (FCC) выделила американской компании SpaceX субсидии в размере $885,5 млн на обеспечение американцев доступом в интернет за счет развертывания на околоземной орбите микроспутников Starlink. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNBC.

По его данным, субсидии предназначены для обеспечения доступом в интернет жителей 35 штатов страны. Упомянутая выше сумма "будет перечисляться равными ежемесячными платежами в течение предстоящих 10 лет", уточнили в комиссии.

Согласно публикации, FCC планировала выделить десяткам различных компаний на эти цели субсидии на общую сумму $16 млрд. Речь идет об обеспечении интернетом жителей труднодоступных районов страны. В итоге было решено выделить около $9,2 млрд, оставшиеся средства будут переведены во вторую фазу программы федерального субсидирования. Она предусматривает выделение $11,2 млрд на обеспечение интернетом населения районов с частичным доступом в широкополосный интернет.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. К концу 2018 года на свой проект SpaceX удалось привлечь $507 млн. Одним из крупнейших инвесторов является компания Google, которая ранее намеревалась развернуть на околоземной орбите собственную спутниковую группировку для передачи интернет-трафика.

В декабре 2018 года SpaceX подписала с ВВС США контракт на $28 млн, предусматривающий тестирование системы Starlink с целью возможного ее использования для военных нужд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.