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ТАСС

Правительство и Роскосмос определили перечень работ по программе "Сфера" на 2021 год

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Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

По словам источника ТАСС, в 2021 году планируются работы по развитию новых систем спутниковой связи и унифицированных платформ сверхмалых космических аппаратов группировки интернета вещей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство России и Роскосмос определили перечень первоочередных работ по программе "Сфера", которые будут выполняться начиная со следующего года. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Перечень первоочередных работ, реализация которых начнется в следующем году, уже определен", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, в 2021 году планируются работы по развитию новых систем спутниковой связи и унифицированных платформ сверхмалых космических аппаратов группировки интернета вещей и группировки для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет. Выйти на создание демонстрационных аппаратов планируется к 2023 году, с их помощью будут отработаны технологии производства малых космических аппаратов и каналы связи "спутник - Земля". Также планируется отработка абонентских терминалов.

О программе "Сфера" президент РФ Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что Россия планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

В ноябре этого года Путин на совещании указал на задержки с утверждением некоторых программ в космической отрасли, поручения по подготовке которых были даны Роскосмосу, и потребовал оперативно исправить ситуацию. В частности, речь шла и о программе "Сфера". В свою очередь глава госкорпорации Дмитрий Рогозин после совещания поблагодарил президента за поддержку развития научных космических программ. Он отметил, что их проекты были внесены в правительство РФ в августе, и выразил уверенность в том, что после совещания у Путина проекты будут приняты до конца года.

Позднее Рогозин сообщил, что программы создания многоспутниковой группировки "Сфера" и сверхтяжелой ракеты до сих пор не утверждены из-за расхождения в оценке стоимости программ между госкорпорацией и Минфином до 1 трлн рублей. В свою очередь в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова сообщили ТАСС, что правительство РФ поможет Роскосмосу преодолеть разногласия с Минфином по вопросу финансирования новых программ госкорпорации.

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Роскосмос
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Борисов Юрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
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