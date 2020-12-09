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Россия оказалась второй в списке самых мощных ВВС в мире

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Источник изображения: Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

Россия оказалась второй в списке самых мощных ВВС в мире: парк авиационной техники российской армии уступает по величине только Вооруженным силам США. Об этом говорится в ежегодном исследовании World Air Forces 2020, публикуемом британским журналом Flight International.

«Россия занимает второе место в списке крупнейших операторов военной авиации. На вооружении страны состоит 4143 единицы авиатехники, что составляет восемь процентов общемирового парка военной авиатехники», — уточняется в справочнике.

США заняли первое место с 13 232 машинами (25 процентов общемирового парка). Китай уступил России (3260 военных самолетов и вертолетов). В пятерку стран также вошли Индия (2119 самолетов и вертолетов) и Южная Корея (1581).

В этом году в составе российской боевой авиации оказался 1531 самолет, что на 20 самолетов меньше, чем прошлом, однако это все равно составляет десять процентов общемирового парка. Издание также назвало «самым совершенным российским истребителем» многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57.

В прошлом году Военная авиация России также оказалась на втором месте в мире по численности парка, уступая США и опережая Китай. Тогда Flight International насчитало у Москвы 4163 военных самолетов и вертолетов, у США — 13 266 самолетов и вертолетов, Китай оказался на третьем месте с 3210 военными самолетами и вертолетами.

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2020-й год
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