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ТАСС

Новейшие российские тральщики "Александрит-Э" могут начать строить в Индии

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Модель противоминного корабля "Александрит-Э"
Модель противоминного корабля "Александрит-Э".
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Как подчеркнули в Объединенной судостроительной корпорации, экспорт кораблей ПМО проекта 12701 осуществляется АО "Рособоронэкспорт"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Новейшие российские корабли противоминной обороны (ПМО) проекта 12701 "Александрит-Э" (экспортно ориентированная модификация тральщиков проекта 12700 "Александрит" - прим. ТАСС) могут начать строить в Индии. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"По нашей оценке, такая возможность существует при должной технологической подготовке. Мы готовы применить в проекте как материалы, так и изделия индийского производства", - проинформировали в корпорации.

Как подчеркнули в ОСК, экспорт кораблей ПМО проекта 12701 осуществляется АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), единственным в России государственным посредником по экспорту и импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.

Корабли ПМО проекта 12700/12701

Корабли проекта 12700 "вобрали в себя весь опыт строительства и эксплуатации противоминных кораблей в Советском Союзе и в Российской Федерации". При создании данного корабля одновременно с его строительством создавалась интегрированная система поиска и уничтожения мин. Головной корабль [проекта 12700] вошел в состав ВМФ РФ в 2016 году, в настоящее время ведется их серийное строительство. "На базе данных тральщиков была предложена экспортная модификация кораблей проекта 12701", - добавили в ОСК.

В марте директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил о планах России принять участие в индийской программе MCMV (Mine Counter-Measures Vessel) по поставке новых кораблей ПМО для ВМС Индии.

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Индия
Россия
Компании
ОСК
Ростех
РОЭ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
пр. 12700
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