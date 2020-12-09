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ТАСС

Исследование: Россия располагает вторым в мире парком военной авиатехники

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ВВС РФ
ВВС РФ.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

На вооружении страны 4 143 машины

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. На вооружении российской армии стоит второй по численности парк военной авиационной техники. Об этом говорится в справочнике World Air Forces 2021, выпущенном британским профильным журналом Flight International.

"Россия занимает второе место в списке крупнейших операторов военной авиации. На вооружении страны состоит 4 143 машины, что составляет 8% общемирового парка военной авиатехники", - сообщается в справочнике. По сравнению с предыдущим годом, численность российских военных самолетов уменьшилась на 20 машин. Вместе с тем, России удалось удержать второе место в вышеупомянутом рейтинге.

Согласно данным справочника, в состав парка российской боевой авиатехники входит 1 531 самолет (10% общемирового парка). По данному показателю Россия отстает лишь от США (2 717 самолетов, 17% общемирового парка) и незначительно уступает Китаю (1 571 самолет, 11% общемирового парка).

В категории военных вертолетов наша страна находится на втором месте в рейтинге Flight International - на вооружении армии страны состоит 1 540 винтокрылых машин (8% общемирового парка). По данному показателю страна уступает только США, которые располагают 5 434 вертолетами (27% общемирового парка).

Кроме этого, как отмечает журнал, в состав авиапарка входит 429 военно-транспортных самолетов (10% общемирового парка). Первую строчку рейтинга в данной категории снова занимают США с 941 военно-транспортным самолетом (22% общемирового парка).

Россия располагает 130 специальными самолетами (7% общемирового парка) - и по данному показателю страна уступает только США (749 самолетов, 38%) и Японии (161 самолет, 8%).

В категории самолетов-заправщиков РФ находится на четвертой позиции рейтинга с 19 самолетами (2% общемирового парка). Первую строчку списка занимают США (625 самолетов, 76%), вторую - Франция (23 самолета, 3%), на третьем месте расположилась Саудовская Аравия с 22 самолетами заправщиками (3%).

Как отмечает Flight International, Россия занимает третье место в категории учебно-транспортных самолетов/ вертолетов - на вооружении страны состоит 494 таких машины (4% общемирового парка). Первое место - у США (2 766 машин, 24%), второе - у Пакистана (510 машин, 4%).

В числе основных достижений России в области военной авиатехники журнал упомянул поставку в конце 2019 года для нужд Минобороны РФ двух вертолетов Ми-38Т, выпущенных холдингом "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Издание также отметило многоцелевой истребитель Су-57, назвав его "самым совершенным российским истребителем".

Flight International считается старейшим авиационно-космическим изданием в мире - его публикация началась в 1909 году.

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