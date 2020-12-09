Войти
Известия.ru

Четыре боевых российских самолета вошли в топ самых популярных в мире

436
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперты британского журнала Flight International составили рейтинг наиболее популярных в мире образцов боевой авиатехники, в который вошли четыре российских самолета.

Так, второе место в списке занял истребитель семейства Су-27/30. Отмечается, что более тысячи этих машин состоят в строю военно-воздушных сил (ВВС) всех стран мира, что составляет 7% от общемирового парка боевых самолетов.

Российские многоцелевые истребители семейства МиГ-29 заняли пятую строчку рейтинга, которые составляют 6% от общемирового парка боевых самолетов. В мире эксплуатируются 817 МиГ-29.

На седьмом месте оказался штурмовик Су-25, который составляет 3% от общемирового парка. Всего в мире на вооружении состоит 470 этих самолетов.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 занял десятую позицию в рейтинге. В мире используются 389 машин, что составляет 3% от общемирового парка.

2 декабря Минобороны России утвердило обновленный график поставки в войска ударных вертолетов Ми-28НМ. На этих вертолетах будут проводить подготовку инструкторов и отработку методики боевого применения «Суперохотников».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Ми-28Н
МиГ-29
Су-24
Су-25
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
25.09.2013
Авиационный разнобой
15.08.2012
ВВС расправили крылья
13.08.2012
100 лет ВВС России: что есть, и что ожидается
24.11.2011
В 2012 году в ВВС России поступит около 90 единиц новой авиационной техники
10.08.2009
Авиационный парк ВВС: переход к стратегии технического обновления
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 15:56
  • 72
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 09.12 15:35
  • 12
"Уже переделывают Abrams": американцы придумали, как уничтожить "Армату"
  • 09.12 15:26
  • 2
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 09.12 14:31
  • 279
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 09.12 14:27
  • 1
SpaceX побила свой рекорд и обогнала «Роскосмос»
  • 09.12 14:16
  • 1
Смена гендиректора произошла в институте-разработчике МБР "Булава" и "Ярс"
  • 09.12 13:42
  • 30
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 09.12 13:41
  • 14
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 09.12 13:38
  • 792
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.12 13:33
  • 4
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 09.12 13:23
  • 3
Захват украинских моряков: два года спустя (Корреспондент, Украина)
  • 09.12 13:18
  • 1
Ловкость рук и никакого мошенничества
  • 09.12 12:58
  • 13
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 09.12 09:26
  • 1
Названы подозреваемые в ограблении «самолета Судного дня»
  • 09.12 09:16
  • 1
Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников