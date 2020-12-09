Четыре боевых российских самолета вошли в топ самых популярных в мире

Эксперты британского журнала Flight International составили рейтинг наиболее популярных в мире образцов боевой авиатехники, в который вошли четыре российских самолета.

Так, второе место в списке занял истребитель семейства Су-27/30. Отмечается, что более тысячи этих машин состоят в строю военно-воздушных сил (ВВС) всех стран мира, что составляет 7% от общемирового парка боевых самолетов.

Российские многоцелевые истребители семейства МиГ-29 заняли пятую строчку рейтинга, которые составляют 6% от общемирового парка боевых самолетов. В мире эксплуатируются 817 МиГ-29.

На седьмом месте оказался штурмовик Су-25, который составляет 3% от общемирового парка. Всего в мире на вооружении состоит 470 этих самолетов.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 занял десятую позицию в рейтинге. В мире используются 389 машин, что составляет 3% от общемирового парка.

2 декабря Минобороны России утвердило обновленный график поставки в войска ударных вертолетов Ми-28НМ. На этих вертолетах будут проводить подготовку инструкторов и отработку методики боевого применения «Суперохотников».