«Сдерживание агрессивных игроков»: названа цель учений США в Черном море

В США оправдали учения НАТО в Черном море действиями России

Бывший эксперт Пентагона Крис Осборн в статье для издания The National Interest назвал "предупреждением для России" учения США с союзниками по НАТО в Черном море. Военный обозреватель Виктор Литовкин указал, что Россия ни на кого не нападает, поэтому такая риторика Пентагона далека от реальности.

Недавние учения США с союзниками по НАТО в Черном море еще раз продемонстрировали, что, несмотря на все внимание, которое сейчас уделяется Вашингтоном возможной китайской угрозе в Тихом океане, сдерживание России все еще является приоритетом американской стороны и ее партнеров, говорится в статье издания The National Interest, написанной бывшим высококвалифицированным экспертом Пентагона Крисом Осборном.

В маневрах по противовоздушной обороне были использованы самолеты, предназначенные для поиска подводных лодок, средства наблюдения и хорошо вооруженный американский эсминец USS Donald Cook класса Arleigh Burke, базирующийся в испанском городе Рота.

Судно отрабатывало скоординированные действия по обмену разведданными, связи друг с другом и объединению в одну сеть разрозненных сенсорных систем ПВО вместе с американскими противолодочными самолетами Boeing P-8 Poseidon, канадскими CF-188 Hornet и натовскими воздушными судами дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

После учений, продлившихся с 23 ноября по 4 декабря, военный корабль остановился для заправки и празднования экипажем Дня благодарения в болгарской Варне.

«ВМС США присутствуют в Черном море, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину. В интересах всего мира поддерживать стабильный и процветающий регион Черного моря и сдерживать агрессивных игроков, стремящихся к дестабилизации ради собственной выгоды», - говорится в докладе ВМФ США.

«P-8 Poseidon, работая в тандеме с американскими подводными лодками, вероятно, может оказать существенную помощь в выслеживании российских подводных лодок, несущих ядерные баллистические ракеты.

Российские АПЛ, похоже, могут запускать крылатые ракеты, способные создавать угрозу территории союзников США. Это придает новую значимость миссиям противовоздушной обороны», - указывается в материале.

В ответ на это военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин указал, что Россия ни на кого не нападает, поэтому риторика Пентагона о якобы «сдерживании» российских Вооруженных сил совершенно не вяжется с реальностью, передает Sputnik.

«Мы что, нападали на Югославию, дважды нападали на Ирак, нападали на Ливию? В одной стране повесили президента, в другой стране его растерзали. Кто на кого нападал, и кто кому угрожает? Соединенные Штаты давно стали мировым жандармом, «мировым террористическим государством», которое пытается всем показать, кто на земле хозяин», - указал аналитик.

Он также подчеркнул, что Россия должна без волнений воспринимать появление военных кораблей США в Черном море - если они действуют в нейтральных водах и не нарушают установленных правил судоходства.

«Мы, естественно, их берем на сопровождение. Они тренируют наших моряков, наших летчиков. То бы мы летали просто так, а благодаря их активности, мы тренируемся на реальном вероятном противнике.

Так что спасибо господам милитаристам за то, что они поддерживают высокую боевую готовность нашего Черноморского флота и нашего Южного военного округа», - пояснил эксперт.

В среду, 2 декабря, генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в наращивании мощи в Черном море и Крыму.

«Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму, и все активнее развертывает силы в регионе Черного моря», - сказал Столтенберг.

Он добавил, что Альянс отвечает зеркально: усиливает свое присутствие на суше, на море и в воздухе.

В ответ на это глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что главной целью подобных заявлений является попытка США оправдать наращивание присутствия сил НАТО в Черноморском регионе.

«Это обычный демагогический прием - валить с больной головы на здоровую», - подчеркнул политик.

Руководитель российского региона также отметил, что мощь расположенных в Крыму соединений Вооруженных сил РФ соответствует существующим угрозам и является достаточной для того, чтобы надежно и в полном объеме обеспечить безопасность региона и его жителей.

Андрей Ермолов