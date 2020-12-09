Гуаньча (Китай): китайский зонд впервые осуществил сближение и стыковку на лунной орбите и передачу образцов

Китайские читатели активно обсуждают успехи Поднебесной в космосе. После стыковки зонда «Чанъэ-5» с орбитальным модулем миссия вступила в завершающую фазу. Снимки Луны сделаны, образцы грунта переданы, теперь — путь домой, пишет «Гуаньча». Китайцы уверены: они доказали, что никаких американцев на Луне не было!

Согласно новостям публичного аккаунта "Лунной программы Китая", 6 декабря в 5:42 взлетный модуль "Чанъэ-5" успешно приблизился и состыковался с орбитальным модулем и возвращаемой частью космического аппарата, а контейнер с образцами лунного грунта был благополучно помещен в возвращаемый модуль в 6:12. Это первый случай в истории, когда Китай осуществил сближение и стыковку на лунной орбите.

Сначала взлетный модуль вышел на орбиту вокруг Луны, и благодаря наведению на большие расстояния и автономному управлению на близком расстоянии, орбитальный модуль и возвращаемая часть аппарата постепенно сближались со взлетным модулем, а затем с помощью механической руки захватили взлетный модуль - так завершилась сближение и стыковка.

В дальнейшем зонд "Чанъэ-5" и возвращаемая часть космического аппарата должны отделиться от взлетного модуля и вернуться на Землю.

Комментарии китайских читателей

Отважная принцесса: Увидела эти волнующие новости, как только проснулась!

Основная западная ценность - это неравенство в ответ Отважной принцессе: Всегда задавался одним вопросом: американские астронавты в полете на Луну с 16 по 21 июля 1969 года находились в космосе в течение 5 дней. Достигнув Луны, они все еще могли ходить и прыгать в условиях, совершенно отличных от земных! Но Ян Ливэй пробыл на околоземной орбите всего один день. Когда он вышел из космического корабля, его нужно было поддерживать и помогать ему идти. Физическая сила не играла здесь ни малейшей разницы! Все это несколько ненаучно! Может быть, американские астронавты пили виагру?

Тороплюсь 1110 в ответ Отважной принцессе: С таким сложным оборудованием, а также технологиями и жестким управлением, стоящими за ним, у индийцев голова кругом пошла, когда они все это увидели. Неудивительно, что они смогли только выстрелить в Луну, но не достигнуть ее.

Зови меня полным именем - Да Вэньси в ответ Отважной принцессе: Индийцы: черт, срочно запускаем завтра свой космический аппарат, а то как-то неудобно вышло. А что касается того, сможет ли аппарат взлететь или вернуться, - это уже не так важно.

День отправления в ответ Зови меня полным именем - Да Вэньси: Индия запустила зонд для высадки на Луну еще очень давно, раньше, чем Китай, но он упал сразу же, как взлетел, поэтому сейчас у Индии вообще нет планов высадиться на Луну и, конечно, нет оборудования, способного приземлиться на лунную поверхность. Когда у Китая появились планы доставки зонда для исследования Луны, Индия как раз и запустила тот упавший космический аппарат и сказала, что поэтому технически она собиралась на Луну раньше нас.

Легко и просто в ответ Дню отправления: Может ли прыжок с парашютом означать то же самое, что прыжок со здания?

Отныне смотрю вперед, а не назад: Ничего и говорить не надо, просто аплодирую! С нетерпением ждем возвращения домой!

Нет лекарства: Лайк ради товарищей, работающих в космической отрасли!

Дразню тебя: Ваша посылка прибыла в сортировочный центр на орбите Луны…

Метеоритная долина: Какие же хорошие новости появляются каждый день!

Наблюдения и практика: Это же отличная возможность для захвата спутников.

Стремительный ночной поход: Супер! Добро пожаловать домой, возвращайтесь скорее!

Рыба-кунь Южного моря: Американские жирные политики объявили сегодня: вводятся санкции на Луну! И на всех, кто поддерживает контакты с китайскими военными!

harryyu7007 в ответ Рыбе-кунь Южного моря: Ввести визовые ограничения для аппаратов "Чанъэ" и "Уган"…

Добродетель не одинока: Наконец-то прибыли, с нетерпением ждем дальнейших хороших новостей!

Проснулся ото сна из-за сильного дождя, стучащего по крыше: Разрешение китайских фотографий слишком низкое. Земля на фотографии, сделанной на лунной орбите, представляет собой небольшой белый полумесяц. Если посмотреть на американские фотографии, независимо от того, насколько далеко они были сделаны, на всех них Земля выглядит как голубая планета.

Assault998 в ответ Проснулся ото сна из-за сильного дождя по крыше: Уровень голливудских блокбастеров неоспоримо высок.

Картофельная четверка в ответ Проснулся ото сна из-за сильного дождя по крыше: В конце концов, мы же развивающаяся страна.

Сделал карьеру в округе Фаньян в ответ Проснулся ото сна из-за сильного дождя по крыше: Китайцы несут ответственность за выполнение реальной работы, а американцы отвечают за фотографирование и отправку поздравительных сообщений с просьбой сделать репост.

Мириады звезд подобны пыли тоже в ответ Проснулся ото сна из-за сильного дождя по крыше: Земля, очевидно, представляет собой голубую планету, покрытую океанами, но мы сфотографировали ее в виде белого полумесяца и, значит, это подделка, а голливудская высадка на Луну - настоящая! Почему же я вообще говорю о Голливуде? Потому что США не высаживались на Луну!

Воин-дракон в ответ Проснулся ото сна из-за сильного дождя по крыше: Просто угол хитрый, отличный рыболовный крючок.

Бушующий ветер в ответ Проснулся ото сна из-за сильного дождя по крыше: Работы из фотостудии должны быть выполнены в отличном высоком разрешении!

Массив указателей: Фотографии взлетного модуля и Земли и не должны быть слишком красивыми.

Есть радость, есть веселье в ответ Массиву указателей: Я привык по умолчанию видеть Луну в виде полумесяца, а вы говорите, что это Земля, как так может быть, ха-ха!

Новая жизнь ветерана: Сравнивая фотографии, присланные Китаем и Соединенными Штатами после высадки на Луну, самая большая разница заключается в поверхности Луны: американские фотографии и видео показывают, что она покрыта толстым слоем пыли, на котором четко отпечатываются следы, вокруг лунохода клубятся тучи пыли.

Китайские материалы показывают, что на Луне нет пыли, а лунная поверхность представляет собой застывшую корку, подобно бесплодной почве, но она не очень прочная. Даже если бур спускаемого аппарата разбивает поверхность Луны на кусочки, пыли не видно, и то же самое верно и для обратной стороны Луны.

Кто говорит правду, а кто ложь? Здесь все зависит от человеческого восприятия Луны, оно у каждого разное.

"С древних времен" люди верили, что лунная поверхность состоит из нескольких толстых слоев лунита, похожего на цементную пыль. Голливудские блокбастеры естественным образом создавали лунную среду, о которой говорили ученые. Весь мир считал, что изображения, полученные в результате высадки Apollo-6 на Луну, весьма похожи на реальные условия Луны!

Приземление китайского "Чанъэ-5" на Луну нарушило представление США об окружающей среде на поверхности Луны. На лунной поверхности нет пыли! Пыль уплотняется под действием солнечного ветра и силы тяжести Луны. Расхваленные великие достижения Америки 50-летней давности во время высадки на Луну в реальных условиях развеялись как эта самая пыль!

zhugg: SF Express, вы должны наклеить свою этикетку и спонсировать 200 миллионами юаней доставку посылки на Землю.

Нет возможности в одиночку спасти мир в ответ zhugg: Dongfeng все еще гигант в индустрии экспресс-доставки, нельзя отказывать ему в возможности подписаться на доставку, это деспотично. За подходящую рыночную стоимость можно купить весь мир.