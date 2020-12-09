Выпускной «Бал»: Санкт-Петербург закроют ракетным щитом

Современные противокорабельные системы возьмут под контроль весь Финский залив

У Санкт-Петербурга и Кронштадта появится ракетная защита. Минобороны укрепит оборону Ленинградской военно-морской базы: туда отправят современные береговые комплексы «Бал». Они могут эффективно уничтожать небольшие корабли и катера, а также бороться с морским десантом. По словам экспертов, несколько таких ракетных систем способны полностью перекрыть Финский залив и сделать недоступными подходы к Северной столице.

Регион особого назначение

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве принципиальное решение о формировании дивизиона противокорабельных комплексов «Бал» в составе Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) уже принято. Ожидается, что его формирование будет завершено в 2021 году. Правда, не исключено, что сроки могут сдвинуться. Задачей систем станет защита Кронштадта и Санкт-Петербурга. Ранее базу охранял дивизион береговых ракетных комплексов «Редут». Однако в начале 2000-х его расформировали.

Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бал" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Сегодня ЛенВМБ базируется в Кронштадте, а отдельные ее подразделения и службы находятся в Петербурге и его окрестностях, в частности, в Ораниенбауме. В состав базы входит 105-я бригада кораблей охраны водного района, состоящая из малых противолодочных кораблей и минных тральщиков. Второе ее соединение — бригада строящихся и ремонтирующихся кораблей. К ней временно приписывается каждый корабль, который прибывает на ремонт на местные предприятия. По окончании работ все изделия проходят испытания, еще будучи в составе этой бригады. Затем они отправляются к портам приписки.

— На ЛенВМБ находятся «Северная Верфь» и «Адмиралтейские верфи» — ключевые судостроительные заводы в стране, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — И там всегда до недавнего времени была мощная береговая оборона. Ей уделялось внимание, еще начиная со времен правления Петра I. Строились форты, размещались артиллерийские батареи. Неслучайно даже во время Крымской войны корабли антироссийской коалиции не рискнули подойти к Санкт-Петербургу. Тогда в Финском заливе были поставлены первые в мире морские мины. И сегодня это очень важный регион, оборону которого необходимо укреплять. Тем более на фоне усиления стран НАТО на Балтике.

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал» был принят на вооружение в 2008 году. Он предназначен для защиты побережья и проливов, а также прикрытия военно-морских баз. У него есть возможность стрелять одиночными ракетами и залпами до 32 дозвуковых ракет. После перезарядки (занимает 30 – 40 минут) комплекс готов произвести повторный залп. БРК представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930. Она включает до двух самоходных командных пунктов, до четырех пусковых установок, имеющих по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, а также транспортно-перегрузочные машины.

Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бал" Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дальность действия БРК составляет более 120 км. Комплекс оборудован приборами ночного видения и современной аппаратурой. Благодаря новейшей системе навигации «Бал» может быстро менять стартовые позиции. Время развертывания составляет всего 10 минут.

Не зная промахов

После заступления на службу БРК смогут полностью контролировать весь Финский залив, рассказал «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Операционная зона ЛенВМБ простирается от границы с Финляндией до границы с Эстонией, — пояснил он. — «Бал» — очень эффективный комплекс. Их разместят не в Кронштадте, и не в Петербурге, а где-то между двумя этими пунктами. В случае агрессии они будут поражать корабли не тогда, когда они уже подойдут к Кронштадту, а ещё на подходе. Корабли противника окажутся под прицелом на входе в Финский залив.

Валентин Селиванов напомнил, что в последнее время НАТО расширяет свои возможности в районе Прибалтике и возле северо-западных регионов России.

— Если поставить два комплекса где-нибудь под Выборгом, а один под Нарвой, то они перекроют всю акваторию, и противник не сможет работать корабельными силами в Финском заливе, — отметил эксперт. — Эти системы промахов не допускают. За свою многолетнюю службу я не помню, чтобы хоть раз БРК попал мимо. Стрельбы по кораблям всегда выполнялись со стопроцентной успешностью: ракета бьет точно в цель.

В последние годы Россия активно укрепляет береговые силы флота и в частности береговые ракетно-артиллерийские войска (БРАВ). Их перевооружают с устаревших комплексов «Редут» и «Рубеж» на новейшие «Бастион» и «Бал». Кроме того, формируются современные дивизионы, и береговые ракетные полки превращаются в полноценные бригады.

Массовые поставки в части новых БРК стартовали в 2015 году. Одной из первых их получила 72-я отдельная береговая ракетная бригада (обрбр) Тихоокеанского флота. В ноябре 2016 года батарея «Бастионов» из ее состава была развернута на острове Итуруп, а батарея БРК «Бал» — на острове Кунашир.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Источник изображения: iz.ru

На Балтике береговые ракетные силы до сих были только в Калининградской области, где на базе полка развернули 27-ю обрбр. Появление там новой техники, и особенно современных БРК, вызвало серьезную обеспокоенность у соседних стран — членов НАТО.

Решение об усилении сухопутной составляющей флота возникло неслучайно. История России знает примеры обороны военно-морских баз от ударов с суши: такие сражения случались во время Крымской, Русско-Японской и Великой Отечественной войны. По мнению Дмитрия Болтенкова, наиболее удачно эта задача была решена в 1941–1942 годах.

Тогда под единым флотским командованием были созданы оборонительные районы — оперативные объединения флотов, сухопутных войск и авиации для защиты прибрежных регионов. В частности, оборона Одессы и позднейшая эвакуация частей Отдельной Приморской армии была признана одной из самых удачных операций по обороне военно-морских баз в современной истории.

Роман Крецул