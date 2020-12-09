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Минцифры выбрало российские приложения для предустановки на гаджеты

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Источник изображения: Фото: pixabay.com

Минцифры России выбрало российские приложения, которые будут рекомендованы для предустановки на гаджеты. В их число вошли приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно утвержденному правительством в ноябре механизму, Минцифры сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями. Также для оценки заявок министерство создало комиссию из глав ведущих российских отраслевых ассоциаций.

Ведомство получило около сотни заявок от производителей софта, после их анализа был представлен перечень рекомендованных к предустановке приложений. В категории браузеров, поисковых и навигационных систем и облачных сервисов лидируют продукты «Яндекса», в категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», «социальные сети» — Mail.ru, среди антивирусных систем — Kaspersky, офисного программного обеспечения — «Мой офис». Кроме того, на гаджетах будет установлено приложение «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Предполагается, что после утверждения кабмином программы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах. «При этом пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору», — отметили в Минцифры.

В ноябре Роскомнадзор сформировал реестр аудиовизуальных сервисов (АВС), которые смогут претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику (мобильные телефоны и Smart TV). В него включены следующие АВС: Okko, Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, «Амедиатека», Билайн ТВ, Кино1ТВ, «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», МТС ТВ, НТВ ПЛЮС, Первый канал, «Смотрим», «Триколор кино» и «ТВ онлайн».

23 ноября на портале правовой информации опубликовали постановление правительства, обязывающее устанавливать российские приложения на все продаваемые на территории страны смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки, произведенные с начала 2021 года. Позже Минцифры предложило перенести сроки обязательной предустановки отечественных приложений с 1 января на 1 апреля 2021 года.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения. Отмечалось, что точный перечень устройств, к которому будут относиться требования, а также список самих программ, в дальнейшем установит правительство.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-214 (МТС)
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
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