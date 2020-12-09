Эксперимент признан успешным

К началу 2022 года обеспеченность частей постоянной боевой готовности новейшими образцами ВВТ составит 71 процент

27 ноября состоялась коллегия Министерства обороны РФ, на которой рассмотрен целый ряд разноплановых вопросов. Со вступительным словом выступил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

Один из главных и острых вопросов – борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19. С его рассмотрения, реализацией Министерством обороны мер по борьбе с пандемией и началась коллегия. Какова сейчас «инфекционная» обстановка в армии и на флоте?

Поручение президента

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооруженных силах полностью контролируется. За последние две недели сформировалась устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных военнослужащих по отношению к количеству выздоровевших. Для борьбы с вирусом в военных госпиталях развернуто более восьми тысяч койкомест. Половина из них используется в интересах гражданского населения.

В целях ранней диагностики заболевания инфицированные военнослужащие проходят компьютерную томографию. Для этого круглосуточно работают 59 томографов, с помощью которых ежедневно выполняется около двух тысяч исследований. Проведено более двух с половиной миллионов тестов на COVID-19.

Сформирован и постоянно пополняется запас медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и тест-систем для выявления коронавируса. На базе военного госпиталя в Североморске заканчивается строительство 17-го многофункционального медицинского центра.

“ Реализация государственного оборонного заказа в следующем году обеспечит сбалансированное оснащение Вооруженных сил современной техникой ”

В интересах гражданского здравоохранения военно-строительным комплексом построено семь таких быстровозводимых медицинских стационаров, полностью укомплектованных всем необходимым оборудованием. Строительство еще трех находится на стадии завершения. Всего с начала пандемии военные строители возвели 24 многопрофильных медицинских центра в 19 субъектах Российской Федерации. Продолжается строительство еще пяти центров в четырех субъектах.

Около двух тысяч медицинских специалистов Министерства обороны работают с пациентами в больницах Московской и Курганской областей, Республики Хакасия, а также за рубежом – в Абхазии и Южной Осетии, где развернуты два многопрофильных мобильных госпиталя.

На сегодня медицинскую помощь военных медиков получили более 11 тысяч гражданских лиц. Сейчас врачи в погонах продолжают работать с населением в девяти регионах страны и шести иностранных государствах.

В соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более четырехсот тысяч военнослужащих. А привито уже более двух с половиной тысяч. До конца года их количество составит 80 тысяч человек.

Помимо этого, проводятся исследования по использованию для лечения COVID-19 плазмы вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител. Применение методики уже показало эффективность при тяжелых формах заболевания. На текущий момент в исследованиях задействованы более 500 вакцинированных военнослужащих.

Загрузка предприятий ОПК

Вторым на коллегии был рассмотрен вопрос формирования проекта государственного оборонного заказа на 2021-й и на плановый период 2022–2023 годов.

Для достижения требуемого уровня оснащения войск Министерство обороны совместно с Минфином и Минпромторгом разработало схемы финансирования государственных контрактов за счет привлечения целевых кредитов и их возврата в 2024–2027 годах. Это позволит сохранить плановые объемы поставок вооружений, военной и специальной техники, обеспечить загрузку предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, исключить рост стоимости госконтрактов и возникновение незапланированных дополнительных расходов федерального бюджета.

vpk-news.ru

В следующем году Министерство обороны продолжит наращивать боевые возможности войск за счет поставок современного вооружения, а также ремонта и модернизации военной техники.

Оснащенность частей постоянной готовности новейшими образцами к началу 2022 года составит более 71 процента, а обеспеченность Вооруженных сил военной техникой превысит 98 процентов.

Для достижения указанных показателей в следующем году две трети финансовых средств пойдут на закупку вооружения. Запланированы поставки 3400 единиц и ремонт 1300 единиц основных образцов военной техники.

В рамках разработки ГОЗ-2021 уже ведется подготовка конкурсной документации и проектов госконтрактов с единственными поставщиками (исполнителями), заключаются государственные контракты, которые вступят в силу после утверждения соответствующего постановления правительства. Таким образом, реализация государственного оборонного заказа в следующем году обеспечит сбалансированное оснащение Вооруженных сил современной техникой.

Российские войска получат в 2021 году более 3,4 тысячи единиц новой и 1,7 тысячи отремонтированной техники. Для ее закупок будет использовано две трети военного бюджета. А реализация ГОЗ в следующем году обеспечит сбалансированное оснащение Вооруженных сил современной техникой.

На коллегии были обсуждены также результаты проведенного в ВС РФ эксперимента по формированию соединений ВДВ нового типа. По целям, задачам и составу привлекаемых сил и средств его можно считать уникальным.

Были исследованы новые способы выполнения боевых задач десантно-штурмовыми частями и подразделениями на вертолетах в ходе ведения маневренных, сетевых и очаговых военных действий. При этом мобильность соединения повысилась в шесть раз, а огневые возможности увеличились на 20 процентов.

Результаты эксперимента показали не только целесообразность развития соединений ВДВ нового типа, но и необходимость в дальнейшем совершенствовать теорию и практику применения Воздушно-десантных войск как основы мобильной компоненты Вооруженных сил.

Работа для жен

В завершение коллегии был рассмотрен не менее важный вопрос – о трудоустройстве жен военнослужащих, что в отдаленных гарнизонах является серьезной проблемой.

Но МО РФ удалось решить и ее. По словам министра, за прошедшие три года трудоустроены практически все нуждающиеся в работе жены военнослужащих. «Количество жен военнослужащих, нуждающихся в трудоустройстве, уменьшилось в 94 раза и сейчас эта цифра составляет 88 человек», – сказал Шойгу. Кроме того, число детей, которым требуются места в дошкольных учреждениях, снизилось с семи тысяч до 257.

Таким образом, на сегодня в большинстве субъектов Российской Федерации вопросы трудоустройства членов семей военнослужащих и определения их детей в детские сады в целом решены. Тем не менее эту работу важно продолжать, чтобы защитники Отечества могли спокойно выполнять свой воинский долг и не переживали за благополучие семей.

К этому хотелось бы добавить совсем просое пожелание. Хорошо если бы еще так последовательно и настойчиво решались вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих. Однако тут похвастать совсем нечем ни министру обороны (хотя этот вопрос зависит от него опосредованно), ни правительству страны в целом, ни депутатам. Пока служивый находится в боевом строю, к его проблемам, как видим, относятся с вниманием. Но стоит ему уволиться из армии, он становится никому не нужен. Ни депутатам, ни родному Министерству обороны. А с установленной законом пенсией военного чиновники могут вытворять все, что заблагорассудится. Вплоть до отмены ранее принятых законов. Такое циничное отношение государства к людям в погонах не может не волновать также действующих офицеров и генералов, которые рано или поздно окажутся в запасе и отставке. Уже сейчас они задумываются, за кого им голосовать на следующих выборах в Государственную думу. И почему Министерство обороны так и не подняло голос в защиту их законных прав.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (860) за 8 декабря 2020 года