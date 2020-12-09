Чубайс, как много в этом звуке...

Всероссийский аллерген будет теперь пудрить мозги нашим западным «партнерам»

3 декабря 2020 года стало последним днем главы Роснано Анатолия Чубайса на своем посту. Причиной его увольнения и общей реорганизации российских институтов развития, к числу которых относится Роснано, оказалось отсутствие должной отдачи от них. Увы, несмотря на то, что Чубайс просидел на этом посту 12 лет, эта компания не превратилась в аналог Кремниевой долины США. А его отставку можно рассматривать как звучный аккорд в развенчании имиджа так называемых эффективных менеджеров ельцинского розлива, которые, кроме загибания пальцев, ничем не проявили себя за 30 лет после распада Советского Союза.

Как любил повторять Толя Чубайс, «надо быть наглее». Его наглость наглядно проявилась в пресловутой «коробке из-под ксерокса» и «последнем гвозде в крышку гроба коммунизма», который он, впрочем, не забил и уже не забьет.

Президент Владимир Путин, как всегда, очень мягко и корректно заявил, что компанией в целом с момента создания сделано немало, но есть и проблемные вопросы. Однако не уточнил, что это за проблемы. А их в Роснано накопилось очень много, вплоть до миллионных долгов. Чистых убытков только за прошлый год – 14,5 миллиона. Так что вряд ли Чубайса наградят хоть чем-нибудь «за долгую и безупречную службу». Ушел и ушел, как будто не было. Теперь он назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, есть такая программа у ООН.

Неудивительно, что президент не стал с ним даже встречаться, как пешку передвинув с одного места на другое. Чтобы, видимо, не бросать тень на себя. Несмотря на красивые отчеты, деятельность Роснано, повторим еще раз, не привела к технологическому прорыву в России, хотя именно для этих целей 12 лет назад оно создавалось. В Роснано были вложены миллиарды государственных денег – наших налогов между прочим.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал расследовать деятельность Чубайса на посту главы Роснано и других государственных должностях. Более того, заявил, что по Чубайсу скучает тюрьма.

«Лихие 90-е – это продукт Ельцина, Гайдара, Чубайса, которые потом по дешевке распродали всю собственность. Преступная приватизация, которой руководил Чубайс, должна быть расследована. Те, кто это преступление совершил, перед страной и обществом обязаны понести соответствующее наказание, – сказал Зюганов. – Что касается нанотехнологий… Что нового дал Чубайс за эти годы? Установил сумасшедшие оклады своим служащим, заказывал машины по баснословной цене. Назовите мне хоть одно новейшее изделие!».

По привычке Чубайс пытался приватизировать под себя и Роснано. Но его вовремя одернули за руку сотрудники ФСБ, сообщив президенту о том, что продажа госкомпании может произойти по заниженной цене. Об этом же было сказано в докладе генпрокурора Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации в апреле 2019 года. В итоге государство сохранило контроль над активами Роснано стоимостью 147 миллиардов рублей.

Народ за 12 лет не забыл деяния Чубайса. Он был и остается всероссийским аллергеном, человеком, раздавшим по дешевке олигархам всю российскую собственность, которую создали и отстояли в Великую Отечественную поколения наших дедов и отцов. Неудивительно, что его фамилией в России до сих пор называют собак. Вряд проявит он себя хоть как-то и на новой должности.

Вместо Чубайса Роснано возглавил заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Ему 44 года. Окончил Военный университет Министерства обороны РФ, Российскую академию государственной службы при президенте РФ, МГТУ им. Н. Э. Баумана. В Военной академии Генерального штаба ВС РФ защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Является автором 18 научных публикаций, в том числе одной монографии. С 2011 года по настоящее время был доцентом кафедры предпринимательства и внешнеэкономической деятельности МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (860) за 8 декабря 2020 года