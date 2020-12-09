Новую анаконду зовут Джо

Напряженность вокруг наших границ показывает, что Запад созрел для окончательного решения российского вопроса

Осень 2020 года была полна самых разных событий, дающих основания утверждать – уровень военной напряженности вокруг России существенно возрос и в дальнейшем будет нарастать достаточно высокими темпами. Это проявляется в резком повышении вероятности возникновения вооруженного противостояния в зонах конфликтов в силу действия ряда факторов, проявившихся именно в последние месяцы 2020 года.

Прежде всего следует отметить в этом качестве приход к власти в отдельных государствах сил, ориентированных на Запад и склонных разрешать существующие противоречия радикальными способами. Речь идет о победе на выборах в Республике Молдова представителя прозападной оппозиции Майи Санду. Эта достаточно молодая, всего 48 лет, и весьма энергичная дама известна своими откровенно антироссийскими и прозападными взглядами. В бытность министром образования она добивалась исключения из обязательных программ русского языка, заменяя его английским, неоднократно высказывала мысль о полезности для молдаван политической интеграции с Румынией и через нее вхождения в Евросоюз, а также необходимости скорейшего и решительного разрешения приднестровской проблемы. Если эти ее взгляды найдут реализацию в практической молдавской политике, то вооруженный конфликт, в который может быть втянута Россия, будет гарантирован.

“ Приход к власти в США демократической администрации с учетом нынешней риторики избранного американского президента повлечет значительный рост военных угроз России гибридного характера ”

Отчасти подтверждением возможного обострения ситуации вокруг Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) можно считать проведенные недавно учения ВС США и НАТО в Румынии, в рамках которых на территорию последней был переброшен из Германии воздушным путем ОТРК Himarck. После проведения практических пусков ракет он был возвращен тем же путем обратно. Это факт свидетельствует, что НАТО во главе с США интенсивно отрабатывают вопросы ведения боевых действий в прилегающих к Румынии районах с переброской тяжелых систем вооружений. Таким районом в этой зоне может быть только Приднестровье.

Другим фактором, способствующим росту рисков возникновения вооруженных конфликтов на границах России, является активное проникновение в зоны замороженных конфликтов иных государств, заинтересованных в разжигании в них военных действий. Один такой конфликт уже произошел и был с большим трудом остановлен. Речь идет о Нагорном Карабахе. В превращении замороженного конфликта в этом регионе в горячий сыграла ключевую роль Турция. Несколько дней назад парламент Франции принял решение о признании Нагорно-Карабахской Республики. Пока оно носит рекомендательный характер – окончательное решение за президентом страны. Если его примут, это будет означать новый виток военной напряженности в регионе, значительное усиление позиций Франции, а за ней и всего Евросоюза в Армении и Нагорно-Карабахской Республике. При этом Армения и Россия оказываются перед необходимостью принятия аналогичных решений в отношении Нагорного Карабаха. Что в свою очередь приведет к фактическому разрыву отношений с Азербайджаном и превращению его в антироссийское государство, радикальному ослаблению позиций России в Закавказье при одновременном и неизбежном новом обострении военной напряженности между Азербайджаном и Арменией. А если Армения и Россия после такого шага Франции не пойдут на признание НКР, это будет означать резкий разворот внешней политики Армении в сторону Запада с возникновением реальной перспективы уже в недалеком будущем при очередной смене власти выхода из договоров с Россией, касающихся военной сферы, с возможной ликвидацией российской военной базы в Гюмри. Стоит напомнить, что армянские националисты уже неоднократно выдвигали такие требования.

Великий Туран на марше

Еще одним фактором, способствующим росту военной напряженности вблизи российских границ, является распространение влияния государств, преследующих цели отторжения от России части территорий, пусть даже и в отдаленной перспективе. Наиболее чувствительным в этом отношении событием стало уже упомянутое выше проникновение Турции в Азербайджан. Хорошо известны планы турецких неоосманистов по возрождению Великой Османской империи в границах до 1914 года. Работа в этом направлении идет полным ходом, и Турция уже ведет активные действия, причем в Ливии и Сирии даже военные. Однако планы этих турецких политических сил границами Османской империи уже не ограничиваются. Судя по направленности турецкой политической, экономической и культурной экспансии, актуальным остается и план создания Великого Турана – сообщества государств, подконтрольных Анкаре, с включением некоторых территорий непосредственно в состав Турции. В перспективе Великий Туран должен включать помимо Азербайджана еще и значительные территории на постсоветском пространстве в Центральной Азии, а также регион Северного Кавказа, Башкортостан и Татарстан. Таким образом, появление Турции в Азербайджане означает существенное нарастание угроз безопасности России гибридного характера на этом и прилегающих операционных направлениях. В этой же связи следует ожидать и роста угроз исламского фундаментализма в целом на южном стратегическом направлении.

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Отмечая дестабилизирующую роль Турции на постсоветском пространстве, нельзя не отметить, что наши турецкие «друзья» до сего времени не признали присоединение Крыма к России, о чем постоянно заявляют на встречах с украинским руководством. В этой связи вполне реальным может оказаться предположение, что турки попытаются повторить успех, достигнутый в Закавказье, в Азербайджане и на полях сражений Нагорного Карабаха, на Украине – точнее, в ее юго-восточной части, подтолкнув украинское руководство к попытке военным путем присоединить мятежные республики Новороссии. С военно-стратегической точки зрения там ситуация аналогична той, что имела место перед началом вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе: вооруженные силы Украины прошли перевооружение и переподготовку личного и командного состава с участием иностранных инструкторов. Армия Украины подверглась массированной зачистке с целью устранения из нее, прежде всего из командного состава, ненадежных элементов, симпатизирующих ДНР и ЛНР. Ее группировка на границах этих республик может быть в очень короткие сроки доведена до численности в несколько десятков тысяч с соответствующим вооружением и боевой техникой. То есть там может быть создана (если уже не создана) в очень короткие сроки мощная ударная группировка, способная вести крупномасштабные (сообразно размерам ТВД) боевые действия. В свою очередь вооруженные силы непризнанных республик юго-востока Украины, наоборот, в значительной мере снизили свой потенциал, в частности за счет ухода основной массы добровольцев и гибели наиболее талантливых и опытных командиров. Такое положение дел, учитывая слабость положения украинской политической власти в стране и сокрушительные провалы в экономике, может стать веским основанием для начала военных действий, чтобы в результате «маленькой победоносной войны» решить или отодвинуть на длительный промежуток времени наиболее острые внутренние проблемы. А Турция, как и в Азербайджане, предоставит Украине военную помощь для ведения операций на юго-востоке страны боевой техникой (в частности БЛА), а также своими советниками, которые могут взять на себя управление войсками на наиболее важных направлениях. Вряд ли будут препятствовать такому развитию ситуации и США, избранный президент которых имеет серьезный коммерческий интерес на Украине. Так что предпосылки для возникновения уже в ближайшей перспективе нового вооруженного конфликта на юго-востоке Украины есть. При этом, учитывая подавляющее превосходство ВСУ в боевой технике и вооружении, а также равнинный характер местности, рассчитывать хотя бы на частичный успех, подобный тому, как это имело место в Нагорном Карабахе, нет никаких оснований. Разгром Новороссии станет страшным ударом по безопасности России как на внутриполитическом пространстве, так и с точки зрения внешних угроз. Внутри страны на этом фоне можно ожидать сильного снижения авторитета власти. А на западных границах исчезнет буферная зона с ныне враждебной России Украиной, что создаст благоприятные условия для гибридной экспансии в нашу страну, в частности для реализации американской стратегии «Троянского коня». Существенно осложнится и положение Крыма.

Главный глобальный фактор

Наконец следует указать и на глобальный фактор, способствующий росту военной напряженности. Он появился в связи с изменением ситуации в стране, которая уже длительное время – на протяжении практически всей второй половины XX века реализовывала «стратегию анаконды» в отношении СССР, а затем и России. Речь идет о США, где на прошедших в ноябре выборах победил представитель Демпартии Джо Байден. В связи с этим в стране радикально усилились позиции либеральных фундаменталистов и стоящих за ними транснациональных элит. Еще даже не приняв полномочия президента страны, Байден заявил о резком ужесточении американского внешнеполитического курса в отношении России. Учитывая ожидаемое потепление американо-китайских отношений, можно полагать, что вектор американской агрессии будет развернут с китайского (при Трампе) на российское направление. Это обусловлено прежде всего интересами группировок транснациональных элит и подчиненного им «глубинного государства» США. Часть из них заинтересована в полной ликвидации России с расчленением нашей страны на множество мелких квазигосударств, по сути дела колониальных провинций, для того чтобы США остались единственным мировым гегемоном – единственным силовым и главным административным инструментом будущего мирового государства. С Китаем предполагается сначала договориться на приемлемых условиях, а затем его ослабить и уничтожить за счет блокады торговли, обеспечения сырьем и энергетическими ресурсами, с последующей гибридной военной агрессией. Другая часть транснационалов может рассматривать Россию как свой будущий плацдарм – основу мирового государства вместо США, которые не оправдали надежды как инструмент реализации их геополитики. Они заинтересованы в сохранении России целостной державой с превращением ее в мощный военный и экономический центр мира. Однако их совершенно не устраивает и мешает реализовать подобные планы нынешнее российское руководство, а также сформировавшийся за 30 постсоветских лет российский национальный крупный капитал. Поэтому они также заинтересованы в уничтожении существующей политической власти в России и российских нуворишей. При этом учитывая внутренние американские проблемы, в частности сильные позиции трампизма как идеологии «Великой Америки» и трампистов как почти половины населения США, причем преимущественно белого, что ставит под сомнение перспективы сохранения контроля над Штатами транснациональных элит, последние будут торопиться с реализацией своих планов в отношении России. Это повлечет особенно сильное давление в самых разных и порой весьма радикальных формах на нашу страну, причем в первую очередь на ее правящую группировку.

«Петля анаконды» вовсе не новость в стратегии Вашингтона

Практическим подтверждением того, что военная составляющая американского давления на Россию значительно усилится, можно считать выбор на пост будущего госсекретаря США Энтони Блинкена, одного из наиболее жестких проводников курса неоконсерваторов в предыдущих демократических администрациях США и активного сторонника применения военной силы для «утверждения демократии» в других государствах. При этом не стоит особо обольщаться тем, что Джо Байден заявил о готовности продлить Договор СНВ-3 без всяких условий. Ведь при этом он не отказывается от развертывания ракет средней и меньшей дальности у наших границ, а также качественного увеличения боевых возможностей системы стратегической ПРО США за счет ее морской составляющей, которая может представлять наибольшую угрозу нарушения ядерного паритета между Россией и США. А в таких условиях для России сохранение действия Договора СНВ-3 перестает быть целесообразным – масштаб ядерной угрозы нашей стране со стороны Америки за счет ракет средней дальности растет, а ответный сдерживающий российский ядерный потенциал сокращается за счет развертывания становящейся все более эффективной стратегической ПРО США. В этой области администрация Байдена скорее всего будет продолжать курс Обамы на радикальное сокращение стратегических ядерных вооружений России и США при сохранении возможности неограниченно наращивать ядерные потенциалы Великобритании и Франции. Следует отметить, что у британцев ядерные силы представлены все теми же американскими БЛПЛ «Трайдент-2» D5, так что наращивание ядерного потенциала Англии ничем с точки зрения безопасности России не отличается от американского.

Приход к власти в США демократической администрации с учетом нынешней риторики избранного американского президента повлечет значительный рост военных угроз России гибридного характера. Гибридные войны, как показывает история, являются традиционным коньком американской геополитики при демократических президентах-демократах. Так, если республиканец Буш действовал грубой военной силой, попирая все основы международного права, то при «миротворце» Обаме американские уши торчали во всех событиях «арабской весны» и неудачном турецком путче лета 2016 года. Однако учитывая опыт президентства г-на Обамы и других его коллег по Демпартии, можно сделать вывод, что при благоприятных условиях они не гнушаются применением и регулярных ВС США.

В этом контексте весьма показателен демонстративный акт по нарушению российских территориальных вод, предпринятый командованием 7-го флота США, исполнителем которого стал эсминец типа «Орли Берк» новейшей модификации – «Джон Маккейн». Он вторгся в территориальные воды России в районе бухты Петра Великого на глубину более двух километров и шел бы далее, если бы его не остановил угрозой тарана бпк «Адмирал Виноградов» проекта1155. Командование американского флота вместо извинений заявило, что их корабль осуществлял защиту свободы судоходства в этом районе, и свои действия мотивировало тем, что США не признают российский суверенитет на бухту Петра Великого. Ничего подобного ранее не бывало. Западные СМИ, отслеживавшие это событие, взорвались апокалиптическими прогнозами о неизбежности начала третьей мировой в результате этого инцидента. Обошлось. Однако невнятная позиция российских властей, ограничившихся нотой протеста, без какой-либо личной реакции нашего президента, которую следовало ожидать предельно жесткой в отношении военной провокации со стороны США, по своему характеру идентифицируемой как прямая военная агрессия против России, будет способствовать повторению таких действий со стороны США, причем, вероятно, в более крупном масштабе по числу и мощи привлекаемых боевых кораблей.

Невеселые перспективы

Таким образом, можно констатировать, что по итогам событий 2020 года ситуация вокруг России сильно осложнилась. Наша страна получила в Закавказье турецкий плацдарм в виде Азербайджана, который по итогам вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе будет дрейфовать в сторону от России в ускоренном темпе. Турецкая экспансия с этого плацдарма может стать причиной вооруженных конфликтов в Центральной Азии с втягиванием в них России и даже внутренних вооруженных конфликтов в самой России. Прямой коридор, связывающий Нахичевань с Азербайджаном через территорию Армении, может стать хорошей коммуникацией для транзита боевиков-исламистов из Сирии и вообще всего Ближнего Востока в Азербайджан и далее в Россию и Центральную Азию. Никто не отменял и воздушный путь, уже опробованный Турцией в ходе недавнего конфликта. Расчет на то, что этому могут воспрепятствовать наши пограничники, нельзя считать обоснованным – боевики могут быть обеспечены всеми необходимыми документами. Поэтому вероятность возникновения вооруженных конфликтов в этом регионе надо признать уже в ближайшей перспективе как умеренную. Другой точкой вероятного вооруженного конфликта можно считать Приднестровье, где вероятность втягивания в него Россию весьма высока. Возможность его возникновения надо признать достаточно вероятной, учитывая новую американскую администрацию и президента Молдовы Майю Санду. В случае начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, особенно при неблагоприятном его развитии для ДНР и ЛНР, вероятность начала блокады Приднестровья будет высокой, что повлечет необходимость вмешательства России с риском прямого, пусть и локального столкновения с НАТО. При этом в сложившихся условиях вероятность, что украинское руководство решится начать военные действия против Новороссии даже в ближайшей перспективе, достаточно существенна. На этом фоне американские провокации на Дальнем Востоке и в других районах, в частности в зоне Северного морского пути, подобные недавно предпринятой эсминцем «Джон Маккейн» в районе бухты Петра Великого, могут повториться с большой вероятностью. Неизбежно станут расти количество и масштаб военных учений у наших границ. Возрастет интенсивность полетов разведывательной и боевой авиации, включая стратегическую, у наших границ. При этом есть вероятность перехода к патрулированию у наших границ самолетов стратегической авиации США с ядерным оружием на борту. Естественно, увеличится количество боевых кораблей НАТО и США, их союзников в прилегающих к нашему побережью районах морей и океанов.

То есть «петля анаконды» опять начинает сжиматься – уже для окончательного решения российского вопроса. Так было в отношении СССР, но он держался и отвечал. Если бы не измена элиты, он бы выстоял и задушил «анаконду». Но Россия не СССР, и надо думать, как нам быть.

Константин Сивков, член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (860) за 8 декабря 2020 года