Банк для «оборонки»

Промсвязьбанк ведет активную работу по стандартизации всех форм документов по гособоронзаказу, что ускорит их цифровую обработку и увеличит скорость платежей

Выполнение контрактных обязательств предприятиями ОПК напрямую зависит от бесперебойного их сопровождения и финансирования. Непрерывное взаимодействие тандема «банк – предприятие ОПК» способствует стабильности наших Вооруженных сил. О том, как банковское сопровождение ГОЗ в целом обеспечивает финансовую дисциплину между предприятиями ОПК, «Военно-промышленному курьеру» рассказала вице-президент – директор дирекции по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПСБ Светлана Дмитриева.

– Светлана, ПСБ начал сопровождать ГОЗ в 2018 году. Как вы выстраивали работу с этим сегментом? Какие итоги работы за это время можете подвести?

– Да, в 2018 году мы укомплектовали штат контролеров, внедрили автоматизированную систему сопровождения платежей, обеспечили защиту информационных каналов связи, разработали методологические материалы по сопровождению ГОЗ как для клиентов, так и для сотрудников. Было создано пять специализированных центров по контролю платежей. Сегодня в ПСБ открыто около 150 тысяч отдельных счетов. Максимальное количество финансовых операций, проводимых банком при пиковой нагрузке, достигает 23 тысяч в день, а это в три раза больше показателей 2018 года. Мы ведем постоянный контроль за ходом исполнения ГОЗ на всех уровнях.

– ПСБ принимает активное участие в совершенствовании сферы обслуживания ГОЗ. Какие планы у вас по дальнейшему развитию сопровождения гособоронзаказа?

– Наши эксперты выступают на различных межведомственных комиссиях, мы тесно взаимодействуем с Минобороны РФ, Центробанком, Федеральной антимонопольной службой, Министерством промышленности и торговли России. За счет такой работы текущие вопросы, с которыми сталкиваются клиенты в процессе банковского сопровождения гособоронзаказа, находят свое отражение в разъяснениях регулятора и изменениях законодательства в сфере ГОЗ.

Мы обучаем специалистов ОПК и оказываем консультационную поддержку оборонным предприятиям по сопровождению и реализации госконтрактов. До введения ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции встречи экспертов ПСБ со специалистами ОПК проводились в очном формате. Банк собирал конференции на площадках в каждом российском регионе, где есть предприятия «оборонки», и рассказывал о последних тенденциях в области банковского сопровождения расчетов по ГОЗ. ПСБ организовал 35 конференций более чем для 400 предприятий ОПК во всех крупнейших хабах ОПК: в Санкт-Петербурге, Ижевске, Екатеринбурге, Красноярске, Челябинске, Ростове-на-Дону и других городах России. В период пандемии Промсвязьбанк принял решение трансформировать формат, чтобы сделать мероприятия максимально доступными и безопасными для всех участников ГОЗ. Таким образом, встречи перешли в онлайн-формат – вебинары.

В планах – продолжение развития формата обучающих мероприятий, активное участие в совершенствовании нормативно-правой базы, дальнейшее усиление автоматизации контрольных процедур. Важным направлением для нас является стандартизация форм документов по ГОЗ, которая ускорит их цифровую обработку, а значит, увеличит и скорость платежей, контроль за ними.

– Что бы вы могли посоветовать нашим читателям в канун Нового 2021 бюджетного года – участникам исполнения государственного оборонного заказа?

– Во-первых, хотела бы пожелать здоровья и благополучия. Во-вторых, хочу напомнить, что многие вопросы в части банковского сопровождения ГОЗ можно решать на месте, не уходя в официальную переписку. Я неоднократно говорила на встречах с клиентами и повторюсь – мы всегда готовы оказать оперативную консультационную помощь. В каждом офисе есть специалист по вопросу гособоронзаказа, который напрямую взаимодействует с центром компетенции по ГОЗ в городе Москве, также действует федеральная «горячая линия», а в системе дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate реализована возможность задавать вопросы контролеру.

По традиции пожелаю также участникам государственного оборонного заказа успешно и своевременно исполнить контракты. ПСБ готов сопровождать эту работу максимально эффективно.

Беседовал Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (860) за 8 декабря 2020 года