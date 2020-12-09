Независимость обойдется дорого

Как в Вооруженных Силах Российской Федерации борются с COVID-19

В период пандемии COVID-19 значительно возросла роль частей и подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Причем не только в войсках. Значительную работу они проводят на гражданских объектах, по просьбе местных властей осуществляя дезинфекцию помещений и участков инфраструктуры. Но далеко не все знают об этой особой миссии специалистов-химиков и осознают, насколько сегодня она важна и необходима. Восполнить этот пробел помог в интервью «Военно-промышленному курьеру» начальник войск РХБ защиты Центрального военного округа Александр Родионов.

– Александр Владимирович, 1 декабря в войсках начался новый учебный год. А каким был для частей и подразделений РХБЗ 2020-й? Как отразилась на привычном ритме боевой подготовки пандемия коронавируса?

– Если апеллировать к реализованным задачам текущего плана боевой и специальной подготовки, то этот учебно-практический год от предыдущих лет ничем не отличался. Все было, как обычно: занятия, тренировки, участие в полевых выходах и серии учений.

В частности, в ходе зимнего лагерного сбора личный состав сосредоточил усилия на подготовке к участию во Армейских играх, проведя без замечаний два этапа конкурсных состязаний. В рамках полевых занятий военнослужащие приняли участие в 10 батальонных тактико-специальных учениях. Командиры профильных направлений провели свыше 30 тактико-специальных учений с ротами разведки, специальной обработки, аэрозольного противодействия. В частности, подразделения РХБЗ гвардейского танкового соединения успешно отработали весь объем намеченных практических мероприятий на учебных полях Чебаркульского общевойскового полигона. А огнеметчики накопили опыт в отработке профессионально ориентированных задач как днем, так и в ночное время суток.

В августе участвовали в двустороннем учении 2-й гвардейской и 41-й общевойсковых армий ЦВО, где впервые опробовали применение мобильных дезинфицирующих завес для обработки боевой техники, выходящей из зоны условного заражения. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А из состава поволжского общевойскового объединения провели серию огневых учебно-боевых задач на Донгузском полигоне.

До этого в ходе масштабного комплексного учения на полигонах Самарской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, а также Алтайского края свыше двух тысяч наших специалистов выполнили серию учебно-боевых задач по профилю подразделений РХБ разведки, аэрозольного противодействия, специальной обработки и тяжелых огнеметных систем.

– Ваши подчиненные в текущем году изо дня в день отрабатывали на местах еще и так называемую пятую задачу. В чем она заключается?

– Наши войска – войска двойного назначения. Наравне с задачами боевого обеспечения действий частей и соединений в плановый и особый период, в мирное время мы ответственны за ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, оказывающих влияние на повседневные действия войск. В 2020 году таким объектом противостояния стала для нас разразившаяся эпидемия COVID-19. Что потребовало применения особых мер, знаний, методик и подхода к борьбе с этим коварным противником.

– Вы были к ней готовы?

– Ответ кроется в понятии о том, что войска РХБ защиты – части и подразделения постоянной готовности. А значит, должны быть всегда готовы к любому повороту событий, что требует анализа текущей обстановки, прогнозирования, умения заглянуть в завтрашний день.

В январе 2020 года на основании указаний командующего войсками ЦВО на территории округа был создан необходимый запас дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты профильных военнослужащих, осуществлена подготовка парка специализированной техники.

“ Еще одно новшество – использование нового аэрозольного состава АОС-ИК, позволяющего скрыть в инфракрасном диапазоне бронетехнику от систем наведения крылатых ракет ”

В марте одновременно в Поволжье, на Урале и в Сибири прошло единое масштабное специальное учение по повышению уровня готовности войск к выполнению задач при локализации ЧП, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций. Их объем был заметно расширен. Например, под Екатеринбургом воины-химики впервые выполнили программу по специальной обработке средств воздушного транспорта и доставляемых ими грузов.

У подразделений специальной обработки появились задания и по выполнению мероприятий гражданской тематики. В частности, личный состав войск РХБ защиты ЦВО получил практику в спецобработке транспортных средств, составлении вариантов концентраций специализированных химических растворов для дезинфекции машин гражданского назначения.

Не остались без внимания и войсковые территории российских военных баз, дислоцирующихся в Республике Таджикистан (201-я военная база Российской Федерации) и Киргизской Республике (военная авиабаза РФ в Канте). Там были созданы внештатные дезинфекционные команды, дополнительно оснащенные десятками дегазационных комплектов ДК-1, АПСО, БКСО, ДК-4К, ранцевыми распылителями.

Во всех воинских частях создан необходимый запас респираторов Р-2 из расчета по шесть штук на каждого военнослужащего. Маски находились в специальных опечатанных ящиках под контролем суточных нарядов. На случай выдачи респираторов для пользователей разработаны инструкции и порядок практического применения Р-2.

С началом появления в регионах зоны ответственности ЦВО очагов заболевания коронавирусной инфекцией воины-химики приняли участие в проведении профилактических дезинфекционных мероприятий на территориях военных объектов. В частности, на базе Пермского суворовского военного училища проведена обработка зданий и сооружений общей площадью 2400 квадратных метров. В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище мобильный отряд оперативного реагирования продезинфицировал свыше 30 тысяч квадратных метров площади вуза. Под Челябинском военнослужащие расчетов РХБ защиты смешанной авиадивизии ЦВО провели обеззараживание 10 тысяч квадратных метров аэродромной инфраструктуры. Работали также на территориях филиала Сызранского ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» и Кызыльского президентского кадетского училища.

Кстати, тогда реально пригодился запас подготовленных респираторов. Например, первое время, до появления необходимого объема медицинских масок офицеры и генералы штаба объединенного стратегического командования (ОСК) ЦВО находились на службе в войсковых средствах индивидуальной защиты органов дыхания. В местах размещения оперативного состава штаба ОСК ЦВО наши специалисты и сегодня проводят процедуру дезинфекции внутренних помещений. Это делается и в расположениях всех воинских частей военного округа.

– Объем работы по «пятой задаче» оказался, как видим, немалый. Тем не менее противостояние коронавирусной инфекции не отодвинуло на второй план ни одно мероприятие оперативной и боевой подготовки. Как это все удалось совмещать?

– Каждый служебный день начинается с профилактической работы специалистов войск РХБ защиты военного округа. Вот уже восемь месяцев это правило касается не только стационарных, но и полевых объектов пребывания личного состава. В отношении последних можно сказать, что в нашей особой сфере внимания находятся командные и командно-наблюдательные пункты, полевые лагеря военнослужащих. Процедура входного контроля, как и дезинфекционные площадки, стала полноправным сопутствующим элементом мест быта и деятельности штатных составов соединений, частей и подразделений. Вновь, как и весной, со стартом осеннего призыва на военную службу перечень объектов нашего внимания дополнили территориальные призывные и сборные пункты военных комиссариатов.

Более того, на этом фоне из среды войсковых рационализаторов стали поступать предложения о внедрении в обиход полезных разработок. Одна из них – малозатратная в изготовлении, но высокоэффективная в практической эксплуатации установка для временного поста спецобработки транспортных средств (ТС). Ее успешное опробование состоялась несколько раньше, в ходе осеннего СКШУ «Центр-2019». При помощи разработанной круговой рамки и комплекта авторазливочной станции АРС-14КМ новая система позволила сократить время дезинфекции почти в два раза – с десяти до шести минут.

Ранее для процедуры санитарной обработки ТС приходилось привлекать специалистов-химиков с комплектом спецобработки ДК-4, которые в течение нескольких минут вручную наносили дезинфицирующий раствор на обрабатываемый автомобиль. Теперь в данном процессе военнослужащий участия не принимает. Поставленное на площадку транспортное средство с помощью расположенных под разными углами форсунок одномоментно обрабатывается быстро, эффективно, без отрыва личного состава.

С распространением пандемии и заражением коронавирусом граждан в российских регионах разработка войсковых рационализаторов оказалась более чем востребованной. Пакет ее технической документации лег на стол командующего войсками ЦВО. Убедившись в простоте изготовления и высокой эффективности уникального новшества, генерал-полковник Александр Лапин распорядился принять данное изделие на вооружение частями и соединениями ЦВО. Сегодня в борьбе с коронавирусом практически все гарнизоны военного округа располагают вариантом такого комплекса, получившего название «Каскад».

– В адрес командующего войсками ЦВО поступают обращения от глав регионов за содействием в борьбе с COVID-19?

– Как только на местах начался период активного распространения коронавирусной инфекции, одним из первых это сделал губернатор Свердловской области. В ответ на просьбу главы региона на базе Уральского соединения РХБ защиты ЦВО в кратчайшие сроки было сформировано более двух десятков мобильных расчетов оперативного реагирования, имевших на вооружении не только авторазливочные станции нового поколения АРС-14КМ для работы на открытом воздухе, но и переносные ранцевые распылители, предназначенные для внутренней обработки помещений.

В начальный эпидемиологический период на Среднем Урале было обработано свыше 110 строений социальной направленности интернатного типа для пенсионеров и детей, в том числе с ограниченными возможностями по здоровью. Дезинфекция коснулась не только соцобъектов Екатеринбурга, но и стационаров в Нижнем Тагиле, Ревде, Камышлове, Заречном, Серове, Первоуральске и ряде соцобъектов, функционирующих на отдаленных территориях – в Тугулымском, Артинском, Тавдинском и Карпинском районах. Военнослужащие войск РХБ защиты ЦВО продезинфицировали свыше 300 зданий гражданской и военной инфраструктуры в 29 регионах зоны ответственности ЦВО.

Пришлось решать задачи и иного рода. Например, по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации оказана помощь предприятию «Усольехимпром» (Иркутская область) в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды. Специалисты полка РХБ защиты, дислоцированного в Алтайском крае, провели работы по обеспечению химической безопасности в период так называемой перегрузки химических веществ из аварийных емкостей и последующего демонтажа цеха ртутного электролиза. Из 16 аварийных емкостей было перекачено более ста тонн токсичных химикатов. В общей цепи специализированных мероприятий воины-химики отработали 127 практических задач.

– Получается, ваши подразделения крайне востребованы и в гражданском секторе?

– Судите сами. Сегодня в регионах на объектах социально-бытовой направленности работают 18 мобильных отрядов оперативного реагирования и 359 дезинфекционных команд из состава войск РХБ защиты ЦВО. В их активе уже почти 600 обработанных объектов общей площадью 12 300 квадратных метров. Под нашим контролем все сборные пункты и территории 17 довузовских и высших военных учебных заведений.

Из регионов за специализированным содействием к нам обращаются представители оборонных предприятий. Силами мобильных отрядов оперативного реагирования войск РХБ защиты ЦВО уже продезинфицировано свыше 700 объектов ОПК Урала, Сибири и Поволжья. Специальная обработка позволила предотвратить распространение инфекции более чем на ста предприятиях, тем самым обеспечив непрерывный процесс производства продукции военного назначения. В числе знаковых предприятий оказались Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев» и Нижнетагильский машиностроительный завод. Суммарная площадь обработанных производственных объектов – 900 тысяч квадратных метров.

В конце октября к нам обратилось руководство НПО «Курганприбор». В соответствии с решением командующего войсками ЦВО силами мобильных расчетов специальной обработки войск РХБ защиты на предприятии ОПК было проведено обеззараживание более 50 помещений – мастерских и лабораторий общей площадью свыше трех тысяч квадратных метров.

– Какая техника поступает на вооружение частей и подразделений РХБЗ ЦВО?

– В текущем году по линии гособоронзаказа мы получили порядка 30 образцов современных ВВСТ. Осваивая их, личный состав не только учится управляться с новейшим мобильным оборудованием, но и совершенствует способы действий расчетов (экипажей) применительно к текущим обстоятельствам. Например, с получением на вооружение мобильного комплекса аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и средств индивидуальной защиты (КДА) существенно расширились наши возможности по выполнению целого ряда специализированных задач, резко сократился объем затрачиваемого времени на их отработку. Как результат командованием войск РХБ защиты Вооруженных сил РФ принято решение о допоставке КДА не только в соединения, но и в воинские части полкового ранга.

Среди новинок – современные авторазливочные станции АРС-14КМ на базе автомобиля КамАЗ, мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции КДА, комплекты универсальных станций специальной обработки и термодымовой аппаратуры ТДА-3.

Еще одно новшество – использование нового аэрозольного состава АОС-ИК, позволяющего скрыть в инфракрасном диапазоне бронетехнику от систем наведения крылатых ракет. Состав распылялся при помощи современной термодымовой аппаратуры ТДА-3.

– К каким профильно ориентированным мероприятиям и событиям надо готовиться войскам РХБ защиты ЦВО в новом учебном году?

– Будет продолжено освоение штатным составом новых образцов специализированного оборудования и спецтехники. Например, новейшего прибора химической разведки дистанционного действия (ПХРДД-3), заменившего собой старое устройство (ВПХР). ПХРДД-3 предназначен для обнаружения в полевых условиях токсичных паров в приземной атмосфере в период работы на удалении от химических разведывательных машин. В отличие от ранних модификаций это изделие позволяет обнаружить наличие отравляющих веществ, не покидая поста наблюдения, на удалении до четырех тысяч метров. А площадь ведения РХБ разведки увеличивается с двух до трех квадратных километров.

В масштабах военного округа ПХРДД-3 впервые был опробован специалистами РХБ защиты 41-й армии ЦВО в ходе выполнения учебно-боевых задач в рамках августовского двустороннего учения с участием общевойсковых объединений ЦВО.

В новом учебном году увеличим объем учебных часов в темное время суток. Необходимость в этом есть. Постараемся усилить также практику подготовки офицерского состава уровня взвод-рота. Сегодня в одной роте РХБ защиты мотострелкового (танкового) соединения сошлись такие специализации, как огнеметчик, аэрозольщик, химик-разведчик, спецобработчик. Командир подразделения просто обязан быть универсалом по целому комплексу специальных вопросов, чтобы успешно на практике руководить военнослужащими всех этих профильно ориентированных направлений.

В программе 2020/2021 учебного года есть место и лагерному сбору, и серии конкурсов по полевой выучке, и череде состязаний на звание лучшего профильно ориентированного подразделения военного округа. Предусмотрен целый ряд специальных учений. Все это очень важно. Но враг № 1 для нас и всей страны сегодня – COVID-19. Мы должны его победить.

От редакции

27 ноября на коллегии МО РФ министр обороны генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооруженных силах полностью контролируется. За последние две недели сформировалась устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных военнослужащих по отношению к количеству выздоровевших. Для борьбы с ковидом в военных госпиталях развернуто более восьми тысяч койкомест. Половина из них используется в интересах гражданского населения. В целях ранней диагностики заболевания инфицированные военнослужащие проходят компьютерную томографию. Для этого круглосуточно работает 59 томографов, с помощью которых ежедневно выполняется около двух тысяч исследований. Проведено более двух с половиной миллионов тестов на COVID-19.

Беседовал Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (860) за 8 декабря 2020 года