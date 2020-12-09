Американский "грузовик" доставил экипажу МКС жареную индейку к Рождеству

Вашингтон. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX, состыковавшийся в понедельник с Международной космической станцией (МКС), привез ее экипажу целый набор угощений к рождественскому столу, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В частности, на орбиту доставлена жареная индейка с клюквенным соусом, макароны с сыром, картофельная запеканка, вишнево-черничный сок, печенье и капучино с ароматом ванили.

Пристыковка "грузовика" к модулю Harmony американского сегмента МКС была осуществлена в 13:40 по времени Восточного побережья США (21:40 мск). Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения до 250 научных экспериментов экипажем станции. В негерметичном отсеке корабль также привез коммерческий шлюзовой модуль Nanoracks Bishop Airlock, предназначенный, в частности, для запуска частных мини-спутников, а также сброса мусора и отходов с МКС.

Как сообщало NASA, в воскресенье ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал, успешно вывела грузовой космический корабль Cargo Dragon на орбиту Земли.

Это уже 21-й полет данного "грузовика" к МКС и первая миссия модифицированного варианта корабля (Cargo Dragon 2), который способен теперь доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без традиционного захвата рукой -манипулятором Canadarm2 для последующей пришвартовки, как прежние корабли.

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в миссиях прежних "грузовиков" Cargo Dragon 1. Он сможет оставаться в составе станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями предыдущего варианта.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. При этом впервые к МКС будут одновременно пристыкованы сразу два американских грузовых корабля.

Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС, общим весом более 2,3 тонн.

С октября 2012 года по март 2020 года компания SpaceX осуществила 20 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.