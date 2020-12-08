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РИА Новости

Российский Су-30 перехватил самолеты США и Франции над Черным морем

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Истребитель СУ-30
Истребитель СУ-30.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 7 дек - РИА новости. Российский истребитель Су-30 перехватил в понедельник над Черным морем самолеты-разведчики США и Франции, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным центра, 7 декабря российские радары обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающиеся к российской границе воздушные цели.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, самолет-заправщик КС-135 ВВС США, самолет-разведчик C.160G ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", - сказали в центре.

После разворота иностранных военных самолетов от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

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Франция
Продукция
KC-135
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
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