Военный эксперт оценил решение о новой госнаграде за подвиги за рубежом

Очень правильным решением назвал инициативу Минобороны России по введению новой государственной награды председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, новая госнаграда позволит отметить подвиг, совершенный в особых условиях.

"Выполнение боевых операций за рубежом связано, как правило, с гораздо большим риском и имеет множество нюансов, которые следует учитывать в работе. Все это создает дополнительную нагрузку, усложняет выполнение операции, и, конечно, должно быть отмечено государством", - отметил военный эксперт.

Введение отдельной государственной награды в связи с этим, по словам генерала, позволит отметить подвиг, совершенный в особых условиях - на территории другой страны, часто враждебно настроенной к России. "А наша страна в связи со сложившейся обстановкой в мире часто оказывает военную помощь другим странам. Поэтому, я думаю, вручение такой награды действительно должно стать хорошей воинской традицией", - заключил Сергей Липовой.

Напомним, в понедельник стало известно, что министерство обороны России предлагает ввести новую государственную награду для вручения офицерам, отличившимся в ходе военных операций, проводимых нашими военнослужащими за рубежом.

Иван Петров