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Российская газета

В России идут работы по созданию перспективных дронов и боевых роботов

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В экипировке "Сотник" будут применены передовые технологии, к примеру активный экзоскелет.
В экипировке "Сотник" будут применены передовые технологии, к примеру активный экзоскелет.
Источник изображения: РИА Новости

В России активно создают беспилотники среднего и тяжелого класса, ведут разработки боевых роботов, а также планируют создание легкого истребителя пятого поколения. О ближайших целях и перспективах российского военно-промышленного комплекса в ходе брифинга рассказал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Последние локальные конфликты на Ближнем Востоке и Закавказье показали все возрастающую роль беспилотной авиации. Сергей Чемезов, отвечая на вопрос "РГ", подчеркнул, что в России сейчас идут активные работы по созданию перспективных беспилотников среднего и тяжелого класса.

По его словам, сейчас в России производят беспилотные носители небольшого размера. "Например, беспилотники "Калашникова" участвовали в боевых действиях в Сирии. Они хорошо себя зарекомендовали, минобороны с удовольствием их приобретает", - уточнил Чемезов. По его словам, эти беспилотники не только разведывательные, но и боевые.

Он также напомнил, что в России создан средний беспилотник "Корсар", который также может нести вооружение. "Есть несколько экземпляров, они летают, проходят опытную эксплуатацию", - уточнил Чемезов. Отвечая на вопрос, когда "Корсар" может пойти в серию, глава "Ростеха" пояснил, что это зависит от Министерства обороны РФ. "Как только от них поступит заказ, начнется серийный выпуск "Корсара", - сказал он.

Продолжая тему авиации, Чемезов рассказал, что "Ростех" прорабатывает вопрос о создании боевой авиационной системы будущего в легком и среднем классе. Сейчас прорабатывается концепция и тактико-технические требования к такому комплексу. Подобный перспективный однодвигательный легкий истребитель пятого поколения может быть создан в кооперации с другими странами.

Рассказал Чемезов и о создании комплекта солдата будущего "Сотник". Он отметил, что сейчас в этом комплекте существует проблема с батареей, которая питает активный экзоскелет.

"Военнослужащий при помощи активного экзоскелета способен нести до 60 килограммов груза. Энергетические затраты в ходе бега и ходьбы сокращаются на 15 процентов, нагрузка на опорно-двигательный аппарат - на 50 процентов. Точность стрельбы из автоматического оружия увеличивается до 20 процентов", - уточнил Чемезов.

Говоря о перспективах, Чемезов также рассказал, что ведется работа над созданием боевых робототехнических комплексов с элементами искусственного интеллекта. Сейчас в этом направлении работает концерн "Калашников". "Они производят боевые робототехнические комплексы, которые уже применялись в Сирии", - сказал глава "Ростеха".

Сейчас искусственный интеллект обкатывается в танках "Армата".

К примеру, оператору достаточно лишь указать приблизительное направление цели, дальше все делается автоматически. Танк сам определит расстояние и наведет орудие.


Александр Степанов

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