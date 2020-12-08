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Российская газета

Академии РВСН исполнилось 200 лет

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Источник изображения: rg.ru

Настоящий сюрприз сделал преподавателям и слушателям Военной академии РВСН экипаж Международной космической станции. Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили их с 200-летием вуза прямо с орбиты.

Космонавты напомнили, что на станции какое-то время находился вымпел вуза. "С подписью членов экипажа и печатью российского сегмента МКС, мы надеемся, он займет достойное место в вашем музее", - обратились Рыжиков и Кудь-Сверчков к юбилярам.

Это учебное заведение, по оценке министра обороны РФ Сергея Шойгу, сегодня является "лучшим военным политехническим вузом". Его курсанты и слушатели осваивают современные ракетные комплексы стратегического значения, в том числе "Ярс", "Сармат" и "Авангард".

А с этого года, по словам командующего РВСН Сергея Каракаева, в академии начали готовить специалистов по робототехнике. В вузе также занимаются обучением офицеров по применению, эксплуатации и научно-техническому сопровождению существующих и перспективных автоматизированных систем управления и интеллектуальных систем вооружения Ракетных войск.


Юрий Гаврилов

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