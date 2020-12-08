Войти
Известия.ru

МВД начало проверку из-за кражи техники из «самолета Судного дня»

402
1
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Транспортная полиция проводит проверку по факту кражи техники из «самолета Судного дня» Ил-80 на аэродроме Таганрог-Южный. Об этом заявил «Известиям» руководитель отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, подполковник внутренней службы Андрей Гончаров понедельник, 7 декабря.

«Мы подтверждаем информацию, что в дежурную часть таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте обратился (...) с заявлением о том, что в ходе осмотра одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сказал Гончаров.

О том, что Ил-80 обокрали, ранее в понедельник сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечалось, что воздушное судно доставили на аэродром для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса.

Позднее при его осмотре нашли следы вскрытия грузового люка, о чем заявлял 4 декабря, обратившись в полицию, начальник службы авиационной безопасности АО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева» Владимир К.

Из отсеков «Самолета Судного дня» пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

По словам инженера по эксплуатации воздушных судов, при приемке самолета все бортовые приборы были на месте. После окончания работ по замене смазки на штоках амортизаторных стоек шасси основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода были опечатаны. Последний осмотр 26 ноября показал целостность печатей.

На поверхности грузового люка в одном из отсеков лайнера и на брошенной внутри крышке распределительного устройства остались отпечатки пальцев подозреваемых. Также в отсеках остались отпечатки следов их обуви.

Определение «самолет Судного дня» появилось в США. Так называли самолет, который должен был эвакуировать высшее военное руководство страны в случае угрозы, например, ядерной войны, и стать командным центром вооруженных сил в небе. Функции таких пунктов в Соединенных Штатах осуществляет E-4B на базе Boeing 747.

«Воздушным командным пунктом» в СССР стал Ил-80, разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86. Он впервые взлетел в небо в 1985 году, а в 1992 года началась его эксплуатация. С 1987 года произвели четыре таких борта.

Самолет имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения, на борту установлена аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
Ил
ТАНТК им. Бериева
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
08.12.2020
В Таганроге обокрали «самолет Судного дня»
02.11.2020
Новый российский самолет апокалипсиса: летающее бомбоубежище на случай войны с США (El Español, Испания)
20.11.2019
Феникс (Китай): на "Арли Берк" будет лазерное оружие? Россия улыбнулась: мы уже давно приняли лазерное оружие на вооружение
04.06.2018
США модернизируют "самолет Судного дня"
02.04.2014
Разорванное воздушное «Звено»
1 комментарий
№1
08.12.2020 04:50
Лошары... Разжаловать в рядовые всех причастных.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 09:41
  • 3
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
  • 08.12 09:39
  • 6
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 08.12 09:29
  • 68
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 08.12 09:07
  • 3
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 08.12 08:52
  • 1
XXI век и племенное государство
  • 08.12 08:28
  • 1
Рогозин в Facebook попросил делиться предложениями по новой орбитальной станции
  • 08.12 07:25
  • 2
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 08.12 07:07
  • 260
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 08.12 07:00
  • 14
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 08.12 06:56
  • 7
Матвиенко предложила давать военную ипотеку сотрудникам МВД и Росгвардии
  • 08.12 05:46
  • 1
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 08.12 05:44
  • 1
США начинают укреплять связи с Сербией
  • 08.12 05:35
  • 1
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 08.12 05:21
  • 3
Плавающие танки возвращаются в строй
  • 08.12 04:50
  • 1
МВД начало проверку из-за кражи техники из «самолета Судного дня»