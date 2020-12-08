Войти
Время электроники

С января вводятся обязательные квоты закупок российской радиоэлектроники

332
0
-1
Российская электроника включена в перечень приоритетной экспортной продукции
Российская электроника включена в перечень приоритетной экспортной продукции.
Источник изображения: industry-hunter.com

Правительство обязало российские госкомпании с начала 2021 года закупать не менее половины ПК отечественного производства. И это только начало: в 2022 году импортозамещающие квоты для госкомпаний составят уже 60%, а в 2023 году – все 70%.

С 1 января 2021 г. для российских государственных предприятий вводятся обязательные нормы минимальной доли закупок товаров, работ и услуг отечественного происхождения – в том числе, российской радиоэлектроники. Соответствующее постановление Правительства №2013 от 3 декабря 2020 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации pravo.gov.ru.

Документ вводит процентное отношение отечественной продукции и услуг к объему госзакупок соответствующего вида для каждого отчетного года в соответствии с требованиями закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», включая госкорпорации, госкомпании, бюджетные, государственные и муниципальные предприятия и учреждения.

Документ предлагает считать происхождение товара российским, если он включен, в том числе, в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Закупки, оформленные до 1 января 2021 г., допускается завершить по прежним правилам.

Со схожей инициативой об обязательном переводе госструктур на отечественное ПО выступают российские ИТ-ассоциации. В частности, в конце ноября 2020 г. к Президенту России Владимиру Путину в письменной форме обратилась Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) и Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

До этого – в начале ноября 2020 г. сообщалось об инициативе Минцифры России о переносе импортозамещения ПО на 2024 г.

Всего в прилагаемый к документу перечень включен 251 товар российского производства с обязательными квотами. Из них не менее 50 пунктов являются товарами радиоэлектронной промышленности или компонентами для производства таких продуктов.

Согласно документу, на все ПК, «содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных», в 2021 г. для госпредприятий вводится квота не менее 50% от всего объема закупки, при этом на 2022 г. квота повышается до 60%, а на 2023 г. – до 70%.

Аналогичные квоты вводятся на закупку ноутбуков и планшетов российского производства. В документе они фигурируют как «компьютеры портативные массой не более 10 кг», включая ноутбуки, планшеты, а также карманные компьютеры с функцией мобильного телефона или электронной записной книжки и иже с ними.

На «запоминающие и прочие устройства хранения данных» российского производства стартовый порог установлен на более низком уровне: от 30% в 2021 г, от 40% в 2022 г. и от 50% в 2023 г.

В минимальной степени квоты затронут госзакупки мониторов и проекторов для систем автоматической обработки данных, а также устройства ввода/вывода, в том числе, со встроенными накопителями – здесь товары российского происхождения доставят не менее 2% в 2021 г. и не менее 3% после 2022 г.

На радиоэлектронные средства связи квоты установлены еще жестче: не менее 50% в 2021 г., и не менее 90% начиная с 2022 г. Исключение сделано только для средств связи, выполняющих функцию «систем коммутации, цифровых транспортных систем, систем управления и мониторинга»: для этих трех сегментов квота установлена на уровне не менее 44% в 2021 г. и не менее 49% начиная с 2022 г.

Программное обеспечение для средств связи, задействованное при оперативно-розыскных мероприятиях, квотировано отечественными решениями не менее чем на 55% в 2021 г. и не менее 62% после 2022 г.

Наименьшая квота устанавливается на телефоны для сотовых и «прочих беспроводных сетей» – их доля в 2021-23 гг. не может быть менее 1%. На части и комплектующие для коммуникационного оборудования допускается 0% российских товаров в 2021 г. и 1% после 2022 г.

Большинство из сложных медицинских систем, включая маммографы, томографы, рентгеновские аппараты и эндоскопические комплексы, устанавливается квота на отечественные изделия в размере 50-55% в 2021 г. и 65-75% в последующие годы. На системы МРТ, прикроватные кардиомониторы и гамма-томографы вводятся квоты в размере от 30-40% в 2021 г. до 50-60% в 2023 г.

На большинство товаров для работы со звуком – усилители, микрофоны, громкоговорители и тому подобное, начиная с 2021 г.для госкомпаний вводится импортозамещение в размере не менее 70%, на различные устройства охранной и пожарной сигнализации – не менее 50% в 2021 г. и не менее 90% после него.

В меньшей степени импортозамещение затронет телевизионное оборудование. Так, на телекамеры предусмотрена отечественная квота в размере не менее 16% в 2021 г. и не менее 18% начиная с 2022 г.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
ИТ
Медицина
Похожие новости
08.04.2020
Минобороны РФ сформировало 49 групп для выявления носителей коронавируса
12.03.2018
Эра инноваций для государства и армии
16.08.2017
Диверсификация без магии
05.07.2012
Глобальная экономия
06.07.2011
Наша наука оказалась востребована мировым сообществом
01.10.2010
Р Е Ш Е Н И Е IХ отраслевой научно-технической конференции «Технологическая модернизация – основа повышения конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности» 14 – 16 сентября 2010 г. г. Томск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 09:41
  • 3
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
  • 08.12 09:39
  • 6
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 08.12 09:29
  • 68
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 08.12 09:07
  • 3
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 08.12 08:52
  • 1
XXI век и племенное государство
  • 08.12 08:28
  • 1
Рогозин в Facebook попросил делиться предложениями по новой орбитальной станции
  • 08.12 07:25
  • 2
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 08.12 07:07
  • 260
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 08.12 07:00
  • 14
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 08.12 06:56
  • 7
Матвиенко предложила давать военную ипотеку сотрудникам МВД и Росгвардии
  • 08.12 05:46
  • 1
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 08.12 05:44
  • 1
США начинают укреплять связи с Сербией
  • 08.12 05:35
  • 1
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 08.12 05:21
  • 3
Плавающие танки возвращаются в строй
  • 08.12 04:50
  • 1
МВД начало проверку из-за кражи техники из «самолета Судного дня»