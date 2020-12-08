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Американские ученые объяснили «гаванский синдром» микроволновым излучением

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Гавана
Демонстрация на улицах Гаваны. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Вязьмитинов

Национальные академии наук, медицины и инженерии США опубликовали совместный отчет о возможных причинах появления у американских дипломатов на Кубе и в Китае «гаванского синдрома» — ряда неврологических симптомов, включающих головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом. Ведомства пришли к соглашению, что наблюдаемые симптомы, скорее всего, вызваны воздействием пульсирующих микроволн — но необязательно в ходе прямой атаки.

В ноябре 2016 года сразу несколько американских дипломатов, проживающих на Кубе, а также члены их семей начали жаловаться на головную боль, тошноту, головокружение и проблемы со слухом. Чуть позже, через два года, схожие симптомы обнаружили у работников американского консульства в китайском городе Гуанчжоу. Набор симптомов условно назвали «гаванским синдромом», а в их появлении американские власти обвинили прицельную атаку на дипломатов, организованную либо самими кубинцами и китайцами, либо Россией.

Изначально предполагалось, что для атаки использовали звуковое оружие: в частности, дипломаты жаловались на то, что, находясь дома, часто слышали какие-то высокочастотные звуки. Сейчас эту версию уже отмели — в основном из-за того, что записанный недалеко от домов пострадавших дипломатов звук по частоте совпадал со стрекотанием распространенных в Гаване сверчков. По другой версии, симптомы появились из-за массового психоза дипломатов.

Тем не менее, со временем пострадавших от «гаванского симптома» дипломатов становилось все больше, и некоторые из обнаруженных симптомов переросли в хронические. Последнее МРТ-исследование их головного мозга указало на потерю белого и серого вещества, а также нарушение функциональных связей между сенсорными отделами — причем в отсутствии каких-либо черепно-мозговых травм (подробнее вы можете прочитать в нашем прошлогоднем блоге).

Причина появления симптомов и обнаруженных после структурных изменений головного мозга все еще остается неясной. Сейчас Государственный департамент США, занимающийся расследованием дела, попросил три американские Академии — наук, медицины и инженерную — прийти к соглашению по поводу возможных причин «гаванского синдрома». Ученые заключили, что причиной появления симптомов, скорее всего, стало воздействие пульсирующих микроволн: все обнаруженные симптомы попадали под описание их воздействия в литературе, которая, в частности, указывает на повреждение структур внутреннего уха.

В качестве возможных вариантов ученые также рассмотрели, например, вспышку вируса Зика, которая произошла на Кубе в 2016–2017 годах, а также применение химического оружия. Из-за несоответствия обнаруженных симптомов обе версии отмели.

При этом члены академии отметили, что у пострадавших от «гаванского синдрома» наборы симптомов были разные, поэтому причины, которые вызвали состояние, также могут быть разными, — даже при условии микроволнового излучения. Например, они не исключают, что усиление симптоматики у некоторых пострадавших могло произойти из-за психологических и социальных факторов, — в таком случае речь идет скорее о симптомах, вызванных стрессом. Кроме того, академики не исключили и наличие у некоторых пострадавших так называемой постоянного постурально-перцептивного головокружения — сравнительно недавно описанного синдрома, симптоматика которого очень похожа на «гавайский синдром».

Ученые также отметили, что не берутся говорить о том, что воздействие микроволнового излучения стало результатом прицельной атаки: для этого, по их словам, необходимо провести дополнительные исследования, в частности (и по возможности) — контролируемые, а также провести более прицельное расследование с включением в дело других ведомств.

В рамках оружия микроволновое излучение считается несмертельным — точно так же, как и звуковое, последствием использования которого «гаванский синдром» считали ранее. Подробнее о других разработках в области несмертельного оружия вы можете прочитать в нашем материале «Только бы не убить».

Елизавета Ивтушок

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